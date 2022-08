L'appuntamento quotidiano con Terra Amara è confermato su Canale 5 anche nella settimana dal 22 al 26 agosto 2022.

Al centro delle trame ci saranno ancora gli inganni di Demir e Hunkar Yaman ai danni di Züleyha, costretta ad accettare le condizioni del marito per il bene di Adnan. Non sarà meno dolorosa la condizione di Gülten che, vittima dei pettegolezzi e della furia del fratello, commetterà un gesto disperato.

Anticipazioni Terra Amara 22-26 agosto: Sermin è truffata da Veli

Nuovi intrighi e amare verità attendono gli abitanti di Çukurova. Nelle puntate in onda su Canale 5 dal 22 al 26 agosto 2022 entrerà in scena, ancora una volta, il cinico Veli.

Nel dettaglio, l'uomo si rivolgerà a Şermin per avere in prestito i soldi necessari ad aprire un ufficio. La nipote di Hunkar e la sua amica Fusun decideranno di fidarsi e gli consegneranno una grossa somma di denaro, ignorando che si tratti di una menzogna. Infatti, il giovane perderà al gioco tutti i soldi ricevuti in prestito.

Nel frattempo, alla tenuta l'atmosfera sarà sempre più tesa. Dopo un altro tentativo di fuga, Züleyha minaccerà di uccidersi. Una volta riportata a casa, dovrà fare i conti con la rabbia di Demir e la supponenza di Hunkar.

Spoiler Terra Amara al 26 agosto: Hunkar vuole convincere Yilmaz a partire

Le anticipazioni di Terra Amara in onda fino a venerdì 26 agosto rivelano che Hunkar, dopo l'uscita dall'ospedale, si recherà da Yilmaz per convincerlo a lasciare in pace suo figlio e la moglie.

Intanto, l'azienda del giovane andrà avanti a gonfie vele e diventerà ancora più competitiva. In questo modo, metterà in difficoltà Demir, il quale troverà un modo per convincere Züleyha ad accettare le sue condizioni. L'uomo sarà spietato nei confronti della moglie e deciderà di tenere il figlio lontano dalla madre. Nel frattempo, Sabahattin informerà Şermin di avere chiesto il divorzio.

Intanto, Fadik rivelerà sia a Hunkar che a Şermin di essere a conoscenza di un fatto molto grave. Stando a quanto riferito dalla cameriera dei Yaman, Gulten avrebbe una relazione segreta con il dottore Arcan.

Zuleyha delude Yilmaz: Terra Amara, puntate 22-26 agosto

Momenti difficili attendono Gulten. Nelle puntate di Terra Amara Gaffur, venuto a conoscenza della presunta relazione tra la sorella e Sabahattin, si infurierà e imporrà alla ragazza di sposare al più presto Abdi, un uomo molto più anziano di lei.

La cameriera, in preda alla disperazione, tenterà di suicidarsi. Sarà Yilmaz ad arrivare giusto in tempo per impedirle di uccidersi. Nel frattempo Demir costringerà la moglie a incontrare l'ex fidanzato.

Sul luogo dell'incontro Züleyha e Akkaya si confronteranno. Lei cercherà di chiarire spiegando al giovane di essersi innamorata di Demir e di averlo sposato per il sentimento e non per il denaro. La ragazza, infine, gli chiederà di lasciare Adana. Yilmaz resterà attonito di fronte a questa rivelazione, poi lo sconcerto lascerà il posto alla disperazione.