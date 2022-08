Non accennano a placarsi le chiacchiere sull'edizione 2022/2023 di Uomini e donne. Quando mancano meno di due settimane all'inizio delle registrazioni della nuove puntate, in rete circolano tantissime indiscrezioni soprattutto sul cast. Lorenzo Pugnaloni sostiene che i ragazzi che si accomoderanno sul trono saranno tutti e quattro sconosciuti: nessuna chance di "promozione" da corteggiatrice a tronista per la bella Federica Aversano.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Chi saranno i tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne? I fan se lo domandano da mesi e a breve dovrebbero ricevere una risposta certa da parte degli addetti ai lavori.

Stando a quello che ha raccontato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, le prime registrazioni dopo la pausa estiva sarebbero previste martedì 30 e mercoledì 31 agosto: tra una decina di giorni, dunque, dovrebbero trapelare le anticipazioni dettagliate delle puntate con le quali il dating-show tornerà in onda il 19 settembre.

L'informato blogger, inoltre, ha fatto sapere che il Trono Classico 2022/2023 dovrebbe avere un cast di quattro protagonisti, equamente divisi tra ragazzi e ragazze.

Gli autori, però, avrebbero deciso di invertire una tendenza degli ultimi anni rinunciando ai soliti volti noti che il pubblico si ritrovava sulla poltrona rossa dopo le vacanze.

Possibilità tra i senior di Uomini e Donne

Pugnaloni, dunque, è certo che i nuovi tronisti di Uomini e Donne saranno tutti e quattro sconosciuti, ovvero giovani alla prima esperienza sul piccolo schermo.

Sarebbero sfumate definitivamente, dunque, le chance di Federica Aversano di riscattarsi dopo il "no" che ha ricevuto da Matteo Ranieri la scorsa primavera.

Anche se molti spettatori hanno richiesto a gran voce il ritorno della napoletana nell'inedita veste di protagonista del Trono Classico, la redazione avrebbe optato per ragazzi non famosi e seriamente intenzionati a trovare l'anima gemella.

L'ex corteggiatrice, però, potrebbe ugualmente far parte del cast 2022/2023 del dating-show: voci che nessuno ha ancora smentito, infatti, sostengono che Federica sarebbe in lizza per un posto nel parterre degli Over, ovviamente nel ruolo di dama che cerca l'amore tra i cavalieri seduti di fronte a lei.

Se così fosse, la giovane ritroverebbe sia Riccardo Guarnieri che Alessandro Vicinanza, entrambi ex di Ida Platano che in passato si sono esposti per complimentarsi con lei e con la sua bellezza.

Chi è confermato a Uomini e Donne

Restando in tema Over, pare che nessuno degli storici protagonisti sia stato tagliato fuori dal cast della prossima stagione.

Nelle puntate con le quali Uomini e Donne debutterà in tv a metà settembre, dunque, i telespettatori dovrebbero ritrovare: Ida, Riccardo, Gemma, Armando, Pinuccia, Alessandro, Fabio, Daniela e Biagio.

Soltanto quando inizieranno le registrazioni, però, si saprà con certezza la composizione del parterre della versione senior del dating-show di Canale 5.

A fine agosto, dunque, i curiosi potranno andare a leggere le anticipazioni dettagliate dei primi appuntamenti con l'edizione 2022/2023 della trasmissione condotta da Maria De Filippi che, esattamente come il Grande Fratello Vip 7, debutterà lunedì 19 settembre dopo qualche mese di stop.

In queste settimane si è parlato anche del possibile addio di Gianni Sperti al format Mediaset (e di una sua successiva partecipazione a La Talpa), ma sembra si trattasse solamente di rumor privi di fondamento: il pugliese, infatti, è stato riconfermato come opinionista fisso assieme a Tina Cipollari e a Tinì Cansino.