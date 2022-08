Secondo le ultime anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Rete 4, da domenica 21 a sabato 27 agosto, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Rosalie partirà per Parigi insieme a Christoph, però la ragazza dirà a Michael di essere partita con un'amica. Nel frattempo, Maja vorrà rubare il medicinale per Florian nel laboratorio di Michael, ma avrà bisogno dell'aiuto di Constanze. Quest'ultima però deciderà di rubare l'antibiotico senza dire nulla a sua sorella e quando lo darà a Florian, non gli dirà che è stata tutta un'idea di Maja.

Rosalie partirà per Parigi insieme a Christoph

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rete 4, Maja non accetterà la decisione di Florian e proverà a convincere Michael a somministrare il medicinale a Vogt. Il medico però rifiuterà le richieste della ragazza. Maja però avrà un'altra idea per aiutare Vogt, ma le servirà l'aiuto di Constanze.

Intanto, Rosalie partirà per Parigi insieme a Christoph, ma lascerà credere a Michael che andrà in viaggio con un'amica. Durante il soggiorno nella capitale francese, Saalfeld le proverà tutte pur di sedurre Angel.

Poco dopo però Michael scoprirà che Rosalie ha scelto di andare a Parigi proprio negli stessi giorni in cui è andato Christoph. Proprio per questo motivo, l'uomo vorrà indagare per capire se si è trattato di una coincidenza, oppure Michael e Rosalie si sono propri organizzati per partire insieme.

Constanze darà il medicinale a Florian senza dirgli che l'idea è stata di Maja

Nel frattempo, Cornelia vorrà fare visita a sua madre nella casa di riposo in cui è ricoverata, perché è il suo compleanno. Invece, Constanze chiederà a Maja del tempo, in quanto dovrà decidere bene se rubare o meno le medicine dallo studio di Michael.

Intanto, quest'ultimo accuserà Rosalie di avergli mentito, perché è partita per Parigi con Michael e non con un'amica.

Poco dopo, Maja scoprirà tramite Erik che sua sorella ha già rubato le medicine dallo studio di Michael, però non gli ha detto nulla. Nel mentre, Constanze darà il medicinale a Florian e nasconderà all'uomo che l'idea è stata di Maja.

Michael vorrà chiarirsi con Rosalie

Nel mentre,, Rosalie dopo l'accesa discussione con Michael deciderà di trasferirsi per un periodo di tempo dai Sonnbichler. Il medico però vorrà tornare sui suoi passi e deciderà di andare da Rosalie per chiarirsi con la donna. Michael però finirà per incontrare Christoph, invece che Rosalie.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle prossime puntate per scoprire altre novità sulle vicende dei protagonisti della soap opera tedesca.