Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, andrà in scena l'ennesimo omicidio. Infatti Hatip, stufo delle continuo accuse da parte di Çengaver sui suoi loschi piani contro gli uomini d'affari di Çukurova, deciderà di sparargli e lo farà sotto gli occhi di Sermin.

Hatip prova a fare fuori Çengaver

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Sermin si ritroverà completamente sola, visto che sia Sabahattin che la famiglia Yaman l'hanno completamente abbandonata a se stessa. Le rimarranno solamente l'amicizia di Füsün e Hatip, quest'ultimo ormai diventato un buon "compagno di avventure".

Un giorno Sermin e Hatip si ritroveranno insieme e lui le proporrà di uscire a cena una sera. Prima di salutarsi, però, arriverà Çengaver e gli rovinerà il momento. L'uomo incolperà Hatip per i suoi loschi affari contro gli imprenditori di Çukurova, ma soprattutto per quelli che ha ordito contro gli Yaman. Çengaver, infatti, scoprirà grazie al barbiere che Hatip l'ha incolpato davanti a Demir per aver denunciato l'azienda.

Hatip, stufo delle continue accuse da parte di Çengaver, gli sparerà contro e centrerà l'addome. L'uomo cadrà a terra e Hatip, ovviamente, non gli presterà soccorso, anzi porterà via Sermin, facendole giurare che non dirà a nessuno ciò che è successo.

La forza di Çengaver anche dopo il colpo d'arma da fuoco

Çengaver sarà in fin di vita, ma nonostante ciò, e con gran fatica, riuscirà ad andare alla cerimonia che si sta svolgendo in città per la circoncisione del figlio. Arriverà con una bicicletta, il regalo da lui comprato per il bambino.

Entrerà in questa sala in uno dei locali più lussuosi della città, ma a causa della ferita riportata e dello sforzo, Çengaver perderà conoscenza davanti a tutti.

Tutti i presenti proveranno a soccorrerlo e sarà proprio Müjgan ad accorgersi che l'uomo è ferito a causa di un colpo di arma da fuoco. Le sue condizioni di salute saranno veramente gravi.

La morte di Çengaver

Çengaver si renderà conto che ormai è giunta la sua ora, quindi deciderà di dedicare gli ultimi attimi della sua vita alla famiglia.

Proverà a pronunciare il nome del suo assassino, ma l'uomo spirerà poco prima tra le braccia della moglie e del figlio.

Le forze dell'ordine inizieranno a indagare e i primi sospetti cadranno su Demir Yaman, visto che in tempi recenti il loro rapporto non era poi così idilliaco. Così la polizia si presenterà alla villa per arrestarlo con l'accusa di omicidio.

In prigione Demir, successivamente, incontrerà Yilmaz, infatti quest'ultimo verrà arrestato per aver sparato a Fekeli. Il colpo partirà accidentalmente dopo una colluttazione, in quanto Yilmaz rapirà Hünkar con l'intenzione di farla fuori, ma Fekeli interverrà prontamente per salvarle la vita e accidentalmente il proiettile trafiggerà il suo corpo.