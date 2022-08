L'appuntamento con Terra Amara continua ad appassionare il pubblico e, le anticipazioni turche delle nuove puntate in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Demir si ritroverà messo nei guai.

L'uomo dovrà fare i conti con delle gravissime accuse che verranno mosse da Umit, la quale accuserà l'uomo di un crimine che in realtà non ha commesso e, per tale motivo, il marito di Zuleyha finirà dietro le sbarre.

Umit si ritrova in pericolo di morte: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Umit si ritroverà con la testa insanguinata ai piedi della scala della sua abitazione.

Dopo aver chiesto aiuto, la donna verrà portata con estrema urgenza in ospedale, dato che le sue condizioni di salute sono a dir poco gravissime.

I medici, infatti, appena avranno modo di prendere atto del suo quadro clinico, procederanno subito con una delicata operazione, che riuscirà a stabilizzare la situazione anche se la situazione continuerà a essere particolarmente critica.

Tuttavia, nel momento in cui la donna avrà la forza di aprire gli occhi e di parlare, non perderà occasione per fornire la sua versione dei fatti su quanto è accaduto.

Demir viene accusato da Umit e finisce in carcere

Le anticipazioni turche di Terra Amara in onda su Canale 5, rivelano che la donna punterà il dito contro Demir, accusandolo di essere il vero responsabile di quello che è accaduto.

"Mi ha buttato giù per le scale, voleva uccidermi", sentenzierà Umit che in questo modo indicherà proprio il marito di Zuleyha come responsabile di quel tentato omicidio che avrebbe potuto costarle caro.

A quel punto, ascoltando le parole della donna, gli agenti della polizia decideranno di trattenere il ricco proprietario terriero.

Demir verrà portato in carcere e dovrà restare dietro le sbarre fino a quando non sarà fatta chiarezza su quanto è successo.

Zuleyha crede nell'innocenza di Demir: anticipazioni Terra Amara

Gli spoiler della soap opera pomeridiana di Canale 5 rivelano che, per il ricco Yaman, sarà un vero e proprio choc dato che continuerà a professare la sua innocenza, ribadendo a chiare lettere di non aver fatto del male a Umit.

Anche Zuleyha sarà dalla parte di suo marito: la donna crederà fermamente nell'innocenza dell'uomo e cercherà di fare il possibile per aiutarlo ad uscire di prigione.

Intanto, però, dopo l'accaduto Fikret chiederà a Mujgan di scappare via insieme dalla città, il giorno stesso, senza dare alcun tipo di preavviso ad amici e parenti.

L'atteggiamento di Fikret desterà non pochi sospetti nella donna, la quale inizierà a sospettare che possa essere implicato nel caso dell'aggressione ai danni di Umit.