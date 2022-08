La nonnina di casa Yaman farà preoccupare tutti nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Scapperà di casa per far visita al governatore di Çukurova, ma in realtà andrà solo a casa di Yilmaz. Hûnkar si prenderà un grande spavento, ma sarà proprio lei ad andare a recuperare la madre nella villa che prima apparteneva a Sermin.

La 'fuga' di Hammine a casa di Yilmaz

Tutta villa Yaman sarà in allarme nella prossime puntate di Terra Amara. Infatti nessuno riuscirà a trovare Haminne, la mamma di Hünkar. Che fine ha fatto la donna? L'anziana, sfortunatamente, è un po' smemorata e a volte scambia l'identità di persone, e quel giorno crederà che Yilmaz in realtà sia il governatore di Çukurova, così deciderà di indossare il suo vestito migliore e di recarsi presso la villa del giovane.

Ovviamente nessuno riuscirà a immaginare questa cosa, così Hünkar e i dipendenti della villa inizieranno a cercarla in ogni angolo della tenuta. Improvvisamente uno di loro dirà di averla vista suonare il campanello presso casa di Yilmaz, così Hünkar, Saniye e Gaffur decideranno di andare a controllare.

Arrivati a casa di Yilmaz, avranno modo di constatare che Hammine è effettivamente lì. Il giovane inviterà Hünkar a entrare per prendere la madre, visto che sarà determinata a rimanere lì. Si scuserà con Müjgan e il marito per quanto accaduto, e Yilmaz si mostrerà molto gentile con l'anziana madre. Infatti la inviterà a tornare a casa sua tutte le volte che vorrà.

Le bugie di Behice per conquistare Fekeli

Behice, intanto, le penserà tutte pur di avvicinarsi a Fekeli. Non si arrenderà nemmeno davanti al più piccolo ostacolo e sarà disposta a tutto pur di avere l'uomo vicino a sé. Si presenterà a un incontro nel club esclusivo di Adana e fingerà di slogarsi una caviglia. Chiederà alle amiche di chiamare subito Fekeli per portarla in ospedale.

L'uomo arriverà e l'accompagnerà immediatamente al pronto soccorso.

Dopo le visite, Behice tornerà nella villa di Fekeli e al telefono parlerà con una sua amica di Istanbul, e le confesserà di essersi slogata la caviglia per finta, solamente per avere Fekeli tutto per sé.

Behice tiene lontana Müjgan

Le bugie di Behice continueranno, soprattutto quando vedrà che Fekeli si preoccuperà seriamente per lei.

Per evitare che Müjgan possa visitarla, la donna ammetterà di non aver svelato alla nipote di stare male, solamente perché non vuole farla preoccupare. La verità, però, sarà ben diversa dalla realtà, infatti non vorrà che la giovane possa mandarle in aria il piano.

Behice sarà contenta di quello che Fekeli sta facendo per lei e non finirà mai di ringraziarlo. In realtà l'uomo non riuscirà a immaginare che la zia di Müjgan sta solo cercando di adescarlo. Riuscirà a cadere nella sua trappola?