La fine del matrimonio tra Totti e Blasi continua a far discutere. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera l'ex calciatore avrebbe fatto una confidenza all'amico fraterno Alex Nuccetelli riguardante l'ex moglie. Nello specifico, il 45enne avrebbe espresso il desiderio di voler vedere Ilary Blasi più spensierata. A tal proposito l'ex calciatore avrebbe anche riferito di non aver mai voluto lasciare la 41enne se ci fossero state le basi per recuperare il rapporto.

La presunta confidenza dell'ex calciatore

Il Corriere della Sera ha pubblicato una presunta confidenza fatta da Francesco Totti al suo migliore amico.

Nel dettaglio, l'ex capitano della Roma avrebbe rivelato all'amico Alex Nuccetelli: "Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary". Il diretto interessato avrebbe sostenuto di essere ancora molto legato all'ex moglie, in quanto madre dei suoi figli e non solo. Totti infatti, avrebbe riferito al suo amico che 20 anni di matrimonio corrispondono quasi a un quarto di secolo. Il 45enne avrebbe tratto una conclusione amara sull'epilogo del suo matrimonio con Blasi: "Non le ho fatto mancare niente, perché ero innamorato pazzo".

Infine, l'ex calciatore avrebbe tagliato corto lasciando intendere che l'arrivo di Noemi Bocchi non c'entrerebbe nulla con la fine del matrimonio: "Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato".

I dettagli sul divorzio

I motivi della fine del matrimonio tra Totti e Blasi continuano a restare inediti. I rumor hanno parlato di una crisi profonda, iniziata con il lockdown per la pandemia. Altri rumor invece, parlano di rottura causata dal tradimento di Francesco ai danni della conduttrice dell'Isola dei Famosi.

Fatto sta che terminate le vacanze, a settembre i due ex coniugi dovranno affrontare lo spinoso tema legato al divorzio.

L'ex calciatore ha deciso di assumere la "star degli avvocati" Annamaria Bernardini de Pace. Tale scelta avrebbe mandato su tutte le furie Ilary Blasi. Per quanto riguarda la causa, il romano non sarebbe d'accordo col fatto che Ilary lascerebbe il tetto coniugale, portandosi i figli a Milano. Nel momento in cui Blasi non dovesse accettare le condizioni dell'ex marito, la consensuale non diventerebbe una via percorribile ma si rischierebbe di finirebbe in tribunale per la separazione giudiziale.

Ilary Blasi dopo i recenti Gossip sull'ex marito e sulla nuova fiamma sembrerebbe non disposta a fare sconti. La diretta interessata non avrebbe affatto gradito i servizi fotografici e i retroscena sulla nuova relazione con Noemi Bocchi. Infine, la 41enne potrebbe anche decidere di raccontare la sua versione dall'amica Silvia Toffanin a Verissimo.