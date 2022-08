Le anticipazioni di Terra Amara si fanno sempre più interessanti e secondo gli spoiler che provengono dalla Turchia ben presto Zuleyha deciderà di alzare la testa, stanca di tutte le angherie che ha dovuto subire. Ripensando al comportamento che Gulten e Sermin hanno avuto ultimamente nei suoi confronti, Altun deciderà di affrontare prima la domestica e di capire poi se la cugina del marito è davvero diventata una sua amica o se non esiterebbe a tradirla per il suo tornaconto personale. Zuleyha, insomma, darà una svolta dimostrandosi molto risoluta e sicura di sé.

Altun affronta la domestica Gulten

Le anticipazioni di Terra amara si concentrano sulla figura di Zuleyha. La giovane Altun ripenserà con attenzione al comportamento di Gulten e non ci vorrà molto prima che capisca che in realtà la domestica non ha mai consegnato a Yilmaz la lettera con cui lei gli chiedeva di incontrarsi. La moglie di Demir chiamerà la domestica e le dirà che d'ora in avanti dovrà darle del lei, sottolineando di essere molto delusa dal suo comportamento. Gulten si dispererà e chiederà scusa alla padrona.

Gulten, inoltre, dirà di non aver consegnato la missiva a Yilmaz per timore che Demir scoprendolo avrebbe fatto del male a tutti, inoltre racconterà di essere stata obbligata a far sì che Demir incontrasse Yilmaz, momento in cui Hunkar è rimasta ferita.

Zuleyha non le crederà e tra le due donne i rapporti si faranno ancora più tesi, soprattutto quando la domestica troverà il coraggio di ammettere di provare dei sentimenti per Akkaya.

Il piano di Zuleyha

Successivamente, Zuleyha metterà in dubbio anche il comportamento di Sermin. Sebbene la donna si sia dimostrata amichevole nei suoi confronti, confidandosi con lei dopo la morte di Veli, Altun nutrirà dei dubbi e le tenderà una trappola.

Dirà alla cugina di Demir che utilizzerà l'auto ricevuta in dono dal marito per il compleanno per tentare di nuovo la fuga con Adnan. Allora Sermin, per poter riconquistare la fiducia di Hunkar, avvertirà subito la zia dei piani di Zuleyha, ma in realtà quest'ultima si premurerà di informare suocera e marito della sua intenzione di far visita alla moglie di Cengaver.

Zuleyha capirà così che Sermin l'ha tradita e che non può fidarsi di lei. Questo piano, inoltre, permetterà ad Altun di dimostrare al marito che ormai non ha più intenzione di fuggire e che può fidarsi di lei. Basterà questo a Demir per lasciare più libertà alla moglie? Quali saranno i prossimi passi di Zuleyha per poter essere felice accanto all'uomo che ama realmente? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.