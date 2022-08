Proseguono le anticipazioni di Terra Amara: le news che provengono dalla Turchia svelano che Demir cercherà di stupire sua moglie facendole una sorpresa ed un costoso regalo per il suo compleanno. La notizia che la nuora possa muoversi liberamente, però, non piacerà a Hunkar, ma Yaman deciderà di affiancare uno dei suoi uomini alla moglie in modo tale da conoscerne ogni spostamento. Lo scagnozzo di Demir però non sarà affidabile come il suo padrone crede.

Demir organizza una sorpresa per il compleanno della moglie

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara prendono il via dal compleanno di Zuleyha.

Il marito Demir, per cercare di avvicinarsi sempre di più alla moglie facendole dimenticare per sempre Yilmaz, deciderà di portarla fuori a cena. Per l'occasione, Yaman non baderà a spese e deciderà infatti di affittare l'intero locale per stare da solo con la bella protagonista della soap turca. Demir dichiarerà di nuovo il suo amore alla moglie e le prometterà di fare il possibile per farla felice.

Sebbene Zuleyha non possa fare a meno di pensare a quando passava il giorno del suo compleanno con Yilmaz, deciderà di dare una possibilità al marito e si dimostrerà con lui benevola e gli riserverà un comportamento dolce. Le sorprese per Zuleyha non finiranno qui: Demir le darà in dono un'auto per potersi muovere liberamente per tutto il paese, promettendole inoltre che presto le insegnerà a guidare e così in effetti farà, rispettando la sua promessa.

Zuleyha e Yilmaz si incontrano

Dopo aver scoperto che il figlio ha regalato una macchina alla moglie, Hunkar deciderà di parlare con Demir, affermando che il suo regalo è stato sconsiderato visto che il passato la nuora ha provato a fuggire dalla villa portando via con sé il piccolo Adnan. Avere un mezzo di trasporto proprio potrebbe spingere Altun a tentare di nuovo di scappare, secondo la suocera.

A questo punto, Demir dirà chiaramente alla madre che ormai si fida della moglie, la quale gli ha fatto la promessa di non tentare più la fuga. Le parole di Yaman però non saranno coadiuvate dai fatti visto che deciderà di mettere alle costole di Zuleyha uno dei suoi uomini con lo scopo di conoscerne tutti gli spostamenti.

Accadrà però Zuleyha e Sermin, rimaste ferme con l'auto per un guasto, incontreranno Yilmaz che con le sue doti da meccanico riuscirà a fra ripartire la macchina.

L'uomo di Demir però non dirà al capo che i due ex si sono incontrati, e sebbene Sermin affermerà il contrario inventandosi pure un dialogo mai avvenuto tra Yilmaz e Zuleyha, Yamana crederà al suo uomo. Perché quest'ultimo ha deciso di mentire? Per scoprire quali saranno le prossime mosse di Demir non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.