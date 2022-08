Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni di Terra Amara. Le puntate andate in onda in Turchia svelano che ben presto lo scontro tra Demir e Yilmaz si farà ancora più duro. Infatti, dopo che Zuleyha scoprirà che il suo amato è ancora vivo, tenterà di parlare con lui, ma suo marito farà di tutto per impedirlo. Anche Hunkar, con i suoi intrighi, cercherà di mettere tutti i lavoratori contro Akkaya, facendolo apparire come un uomo senza scrupoli. I piani della donna non andranno come previsto e Yilmaz avrà un'altra vittoria sul campo.

Hunkar mente sul conto di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia rivelano che nelle prossime puntate Demir e Yilmaz si scontreranno su più fronti. Non solo i due uomini avranno in comune l'interesse sentimentale per Zuleyha, ma anche sul piano degli affari entreranno in competizione, visto che grazie a Fekeli, Akkaya diventerà padrone di una fabbrica tessile. Dopo aver scoperto che Zuleyha ha sposato Demir, Yilmaz cercherà di incontrare il suo amore per capire come abbia potuto sposare un altro uomo e dimenticarsi di lui.

Ignaro del fatto che Zuleyha sia stata costretta a sposare Demir per salvarlo dalla pena capitale, e che successivamente era stata informata della sua finta morte, Yilmaz si recherà alla villa per poter avere un colloquio con lei.

Sulla strada, per una distrazione, Akkaya investirà un pastorello e si fermerà subito per soccorrerlo. Grazie a un'operazione il piccolo si salverà, ma Hunkar ordirà l'ennesimo piano.

Informata da Gaffur dell'incidente, la donna tenterà di riconquistare la fiducia dei suoi operai ai quali il figlio aveva fatto bruciare le baracche, poi ricostruite.

Avendo scoperto che Yilmaz è diventato un leader per i lavoratori, Hunkar corromperà il padre del pastorello e lo spingerà a mentire. L'uomo dirà che Yilmaz ha investito il bimbo per poi scappare via. Così i dipendenti inizieranno a dubitare della lealtà di Yilmaz.

Yilmaz porta con sé i dipendenti di Demir

Fortunatamente, però, Nazire avvertirà Yilmaz di ciò che sta succedendo e Akkaya avrà modo di spiegare come sono andati realmente i fatti.

Il discorso di Yilmaz verrà confermato direttamente dal padre del pastorello. Inoltre Yilmaz chiederà ai dipendenti di lasciare la tenuta degli Yaman per iniziare a lavorare nelle terre che Fekeli gli ha concesso.

Ben presto molti dei dipendenti di Yaman, stanchi delle angherie di Demir, si decideranno a seguire Yilmaz. Ciò scatenerà ancora di più l'ira di Demir, il quale scoprirà ben presto di essere rimasto con pochissimi lavoratori e di essere nei guai. Per scoprire come Yaman reagirà non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia.