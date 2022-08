Francesco Totti e Ilary Blasi continuano a essere al centro del clamore mediatico. Di recente, si è mormorato di una futura intervista di Ilary a Verissimo per fornire la sua versione dei fatti sulla fine del matrimonio con l'ex calciatore della Roma. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, la 41enne romana potrebbe prendersi una pausa e tornare sul piccolo schermo nella primavera del 2023.

La scelta della conduttrice

Gabriele Parpiglia sembra non avere dubbi: Ilary Blasi potrebbe prendersi una pausa dalla televisione. Nello specifico, la 41enne romana potrebbe tornare sul piccolo schermo solamente nella primavera del 2023 per condurre l'Isola dei Famosi: la presentatrice infatti, è stata riconfermata al timone del reality show dopo il successo della scorsa edizione.

In principio, si era ipotizzato che Blasi potesse rilasciare un'intervista a Verissimo per fornire la sua versione dei fatti sulla fine del suo matrimonio con Totti. A quanto pare, però, la diretta interessata non avrebbe alcuna voglia di parlare delle sua vita privata.

Dopo la rottura con l'ex capitano della Roma, Ilary si sta godendo l'estate da single: oltre al viaggio in Tanzania, la diretta interessata è andata come ogni estate a Sabaudia con i suoi figli.

Totti in vacanza con Noemi

Per quanto riguarda Francesco Totti, i paparazzi l'hanno avvistato a San Felice Circeo insieme alla sua nuova fiamma. Scendendo nel dettaglio, lui si trova nella casa che aveva acquistato con l'ex moglie. Insieme all'ex calciatore, ci sono anche i tre figli.

Ma non è tutto, perché a San Felice Circeo ci sarebbe Noemi Bocchi. La flower designer avrebbe preso in affitto una casa per trascorrere l'estate insieme ai suoi figli avuti dal precedente matrimonio. Durante il tempo libero, Noemi vedrebbe Totti.

L'ipotesi del settimanale Nuovo

La relazione tra Totti e Noemi proseguirebbe a gonfie vele: la dimostrazione sarebbe che i due starebbero trascorrendo le vacanze insieme.

Tuttavia, il settimanale Nuovo è convinto che gli ex coniugi Totti e Blasi (prima di arrivare alla separazione pubblica) per un anno siano stati separati in casa e una coppia aperta. L'unico "compromesso" che i due avrebbero stipulato, avrebbe riguardato la privacy: nessuno dei due si sarebbe dovuto fatto vedere con i nuovi partner.

Inoltre, il magazine di Riccardo Signoretti è sicuro che la 41enne romana si sia invaghita di un amico di Francesco Totti.

L'uomo vivrebbe a Milano, città dove Ilary spesso andava per motivi di lavoro. Il rumor è stato lanciato anche da Diva e Donna, ma non avendo trovato alcuna conferma o smentita dalla diretta interessata rimane un pettegolezzo di Gossip.