Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che sono in arrivo delle puntate a dir poco dense di colpi di scena. Occhi puntati in primis su quella che sarà la scelta di Zuleyha di far perdere le sue tracce e di sparire nel nulla.

La donna, dopo aver scoperto tutte le bugie e i segreti del marito Demir, deciderà di dare una svolta alla sua vita e partirà assieme ai suoi figli, lasciando il marito in un vortice di assoluta disperazione.

Zuleyha scopre le bugie di Demir: anticipazioni Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che per Zuleyha arriverà il momento di confrontarsi con una amara verità che segnerà per sempre la sua vita matrimoniale.

La donna, infatti, scoprirà che in tutto questo tempo c'è stata una relazione clandestina tra suo marito Demir e la sua amante Umit.

Un vero e proprio choc per la donna che, in preda alla rabbia e alla delusione, deciderà di andare via per sempre da Cukurova e di far perdere così le sue tracce.

Le anticipazioni turche della soap rivelano che, dopo essersi procurata dei passaporti falsi, Zuleyha prenderà i suoi figli e si imbarcherà, pronta ad iniziare questa nuova vita lontana da tutto e tutti.

L'addio di Zuleyha con i figli: anticipazioni Terra Amara

A nulla serviranno le preghiere di Demir che, fino alla fine, implorerà la sua amata di non andare via e di non lasciarlo solo.

La nave prenderà il largo e, Zuleyha, non comunicherà a nessuno la meta che ha scelto, sparendo letteralmente nel nulla.

Che fine ha fatto la donna? Dove si trova? Sono queste le domande che, nel corso delle puntate successive della soap opera turca, finiranno per tormentare Demir, a dir poco avvilito e al tempo stesso preoccupato per questa situazione.

L'uomo, quindi, deciderà di intraprendere un'indagine per cercare di scoprire come stanno le cose e, soprattutto, dove si trovi la sua amara Zuleyha assieme ai bambini.

Demir disperato per Zuleyha: anticipazioni turche Terra Amara

Il ricco proprietario terriero concentrerà i suoi sospetti sul conto di Sadi: penserà che sia stato proprio il poliziotto ad aver fornito a Zuleyha quei documenti falsi che le avrebbero poi permesso di approdare in Europa assieme ai figli.

Le anticipazioni delle puntate turche di Terra Amara rivelano che Demir si presenterà a casa di Sadi e chiederà spiegazioni: vuole sapere se è stato lui ad aiutare sua moglie.

Sadi negherà tutto e farà presente a Demir di non sapere nulla di tutta questa vicenda ma, in realtà, è stato proprio lui ad aiutare la donna.

E, subito dopo l'incontro con Demir, Sadi si metterà in contatto con Zuleyha informandola di quanto è accaduto e facendole presente che, suo marito, era a dir poco disperato e al tempo stesso innamorato follemente.