Cambio programmazione in casa Mediaset a partire dal prossimo settembre. Maria De Filippi tornerà a far compagnia al pubblico del primo pomeriggio con l'intramontabile Uomini e donne che, tuttavia, slitterà di qualche giorno rispetto al debutto annunciato inizialmente.

Spazio anche al ritorno del talk show Verissimo che, dopo gli ottimi ascolti della passata edizione, tornerà in onda con il doppio appuntamento settimanale nel weekend di Canale 5.

Slitta il ritorno di Uomini e donne: cambio programmazione Mediaset settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di settembre interesserà la fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

In daytime, ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne anche se, il dating show di Maria De Filippi tornerà in onda a partire da lunedì 19 settembre e non dal 12, così come si era vociferato in un primo momento.

Per vedere in onda le nuove vicende dei tronisti e dei protagonisti del trono over bisognerà attendere lunedì 19 settembre e, fino a quel giorno, la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:00, sarà occupata ancora dalla soap opera turca Terra Amara.

E quello con Uomini e donne non sarà l'unico impegno della prossima stagione tv, in daytime, per Maria De Filippi.

Amici 22 confermato nella domenica pomeriggio di Canale 5

La conduttrice, da domenica 18 settembre sarà anche al timone di Amici 22, il talent show che riapre i battenti dopo un'ultima stagione di grande successo, che ha saputo intercettare il gradimento del pubblico anche nella nuova collocazione.

Dopo svariati anni di messa in onda al sabato, ecco che in casa Mediaset hanno scelto di rivoluzionare la domenica pomeriggio di Canale 5, eliminando le trasmissioni di Barbara d'Urso e puntando sull'appuntamento con Amici di Maria De Filippi nella prima parte del daytime festivo.

Maria De Filippi, però, non sarà l'unica signora della domenica pomeriggio di Canale 5, dato che in questa nuova stagione televisiva è confermato anche il raddoppio del talk show Verissimo.

Verissimo raddoppia in daytime: cambio programmazione Mediaset settembre

Silvia Toffanin tornerà in onda da sabato 17 settembre con il suo talk show che proporrà, anche quest'anno, interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, della tv e della musica italiana ed internazionale.

Quello del sabato, però, non sarà l'unico appuntamento di questa stagione, dato che Verissimo raddoppierà la sua messa in onda su Canale 5, con la puntata della domenica pomeriggio.

Il talk show sarà in onda anche al termine di Amici 22, proprio come è già successo lo scorso anno, quando il duo Toffanin-De Filippi sono riuscite ad avere la meglio nella gara ascolti del daytime pomeridiano festivo.