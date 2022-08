Le anticipazioni turche su Terra Amara rivelano che per la coppia Yilmaz-Zuleyha ci saranno dei momenti a dir poco difficili da affrontare.

I due dovranno lottare parecchio per riuscire a far trionfare il loro amore e per poter vivere serenamente la loro relazione, lottando contro tutto e tutti.

Eppure, quando tutto sembrerà remare dalla loro parte, ci sarà l'ennesimo colpo di scena clamoroso e inaspettato, che finirà per stravolgere di nuovo la loro vita.

La morte di Yilmaz scuote Zuleyha: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Terra Amara destinate alla fascia del primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che per Yilmez e Zuleyha arriverà il momento di viversi la loro storia d'amore.

I due dovranno lottare contro tutti per far sì che il loro amore possa trionfare ma, alla fine, riusciranno ad avere la meglio.

Lo stesso Demir deciderà di capitolare e di concedere il divorzio a sua moglie, così da permetterle di poter costruire una nuova storia d'amore al fianco dell'uomo di cui è sempre stata innamorata e con il quale desidera costruire un nuovo percorso di vita insieme.

E così, una volta ottenuto il divorzio, i due fidanzati penseranno a quello che sarà il loro futuro insieme ma non tutto andrà secondo i piani.

Yilmaz vittima di un incidente stradale: trame turche Terra Amara

Le anticipazioni turche delle prossime puntate di Terra Amara destinate al primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'ennesima tragedia che porterà a delle conseguenze a dir poco inaspettate.

Yilmaz, infatti, si ritroverà vittima di un drammatico incidente stradale. L'uomo si ritroverà coinvolto in una vera tragedia che rischierà seriamente di compromettere la sua vita, dato che una volta arrivato in ospedale, le sue condizioni di salute desteranno non poche preoccupazioni.

I medici, infatti, nel momento in cui analizzeranno il quadro clinico dell'uomo, metteranno subito al corrente Zuleyha del fatto che bisogna sottoporlo ad una operazione al più presto, così da poter scongiurare il peggio.

Yilmaz fa una promessa d'amore a Zuleyha: anticipazioni Terra Amara

Un vero e proprio "colpo al cuore" per Zuleyha, la quale pregherà i medici di salvare il suo amato e chiederà allo stesso Yilmaz di non arrendersi e di lottare con tutte le sue forze per vincere questa ennesima battaglia.

Le anticipazioni turche di Terra Amara in onda su Canale 5, rivelano che l'esito dell'operazione non sarà quello sperato.

Yilmaz non riuscirà a sopravvivere e morirà lasciando in un mare di disperazione Zuleyha e tutti i suoi familiari.

Poco prima di morire, però, Yilmaz riuscirà a far commuovere la sua amata con una promessa d'amore che difficilmente la donna potrà dimenticare per tutto il resto della sua vita.

Yilmaz, infatti, le dirà apertamente che lei sarà per sempre il suo grande e unico amore, dopodiché passerà a miglior vita e calerà il sipario su questa intensa storia d'amore che sta appassionando il pubblico estivo di Canale 5.