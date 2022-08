Terra Amara non smette di stupire i telespettatori con nuovi episodi e secondo le anticipazioni provenienti dalle puntate trasmesse in Turchia, presto Zuleyha avrà un brutto incidente con l'auto dopo una profonda delusione da Yilmaz. In questa occasione, l'uomo avrà ancora una volta modo di dimostrare che nel suo cuore la donna avrà sempre un posto speciale, ma Zuleyha dichiarerà il suo amore per Demir, a pochi metri da lui.

Yilmaz ammetterà che Zuleyha è stata un errore per lui: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate andate in onda in Turchia rivelano che presto arriverà un'altra delusione per Zuleyha e la donna rischierà la vita per questo.

Tutto inizierà da un'intervista ad uno dei giornali più famosi di Cukurova in cui Yilmaz dichiarerà che la sua storia d'amore con Zuleyha è stata un errore e che nella sua vita adesso c'è un'altra donna: la dottoressa Mujgan. Leggere queste parole spezzerà il cuore alla protagonista e Demir noterà il suo dolore, pensando di volersi vendicare. Il signor Yaman pagherà uno dei suoi uomini per manomettere i freni dell'auto di Yilmaz, ma non tutto andrà secondo i suoi piani

Demir manometterà l'auto di Yilmaz: anticipazioni puntate Turchia

A Terra Amara presto ci saranno dei momenti ricchi di tensione e le anticipazioni raccontano che ci sarà un'emergenza che costringerà Mujgan ad usare la macchina di Yilmaz e lungo la strada incontrerà Zuleyha.

La donna salirà in macchina con la sua rivale, per chiarire quello che è accaduto tra lei e l'uomo di cui entrambe sono innamorate, ma presto le due donne si accorgeranno che i freni non funzionano e quando sopraggiungerà un'auto l'incidente sarà inevitabile.

Zuleyha dichiarerà il suo amore a Demir a pochi passi da Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara in base a quello che è accaduto nelle puntate turche parlano di un incidente stradale che coinvolgerà Zuleyha e Mujgan e le due donne saranno gravemente ferite.

Yilmaz si troverà sul luogo dell'accaduto e si precipiterà immediatamente vicino a Zuleyha per accertarsi delle sue condizioni e piangendo la implorerà di svegliarsi. Soltanto quando la donna riprenderà conoscenza andrà da Mujgan che gli chiederà di non lasciarla. Le donne saranno portate in ospedale e qui Demir resterà accanto a sua moglie tutto il tempo, tanto che lei sentirà cambiare i suoi sentimenti e gli dichiarerà il suo amore di fronte a Yilmaz.

"Ti amo Dermir", dirà Zuleyha che con le sue parole sorprenderà suo marito che ricambierà con gioia. Questi episodi rappresenteranno una svolta nei sentimenti di Yilmaz e Zuleyha, ma per poter affermare che il grande amore che li lega sia finito per sempre bisognerà aspettare ancora.