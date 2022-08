C’è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti di Un posto al sole, dopo la sparatoria di Lello Valsano. In particolar modo, nell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata del 30 agosto, Franco e Nunzio tenteranno di mettersi sulle tracce del camorrista. Purtroppo, però, per Boschi e Cammarota non sarà facile trovare dove si sia potuto nascondere il criminale, in quanto anche un'altra persona lo cercherà.

Un posto al sole, anticipazioni 30 agosto: Lello Valsano in fuga dopo la sparatoria

Nella puntata di Un posto al sole del 12 agosto Lello Valsano aveva sparato tre colpi di pistola mentre seguiva Viola e Susanna.

Le anticipazioni della soap partenopea di martedì 30 agosto rivelano che il delinquente, dopo avere fatto fuoco, riuscirà a non essere arrestato.

Un posto al sole, episodio 30 agosto: Franco e Nunzio cercano Lello Valsano

Franco e Nunzio non staranno con le mani in mano e tenteranno di unire le proprie forze per mettersi a cercare il camorrista del clan Argento. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 30 agosto rivelano che Boschi e Cammarota proveranno a trovare il nascondiglio del criminale. Per riuscire nel loro intento, il marito di Angela farà una ricerca tra i suoi contatti, cercando qualsiasi indizio che lo possa ricondurre a Lello Valsano. Al momento, però, non è ancora chiaro se Franco e Nunzio riusciranno a trovare il malvivente prima delle forze dell’ordine.

Un posto al sole, puntata 30 agosto: qualcuno mette i bastoni fra le ruote a Franco e Nunzio

Franco e Nunzio non saranno i soli a volere trovare Lello Valsano. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole di martedì 30 agosto rivelano che anche un’altra persona, al momento ignota, cercherà di stanare il criminale. Purtroppo, per Boschi e Cammarota ci saranno imprevisti, perché il personaggio che tenterà di trovare il camorrista del clan Argento metterà i bastoni fra le ruote al marito di Angela e a suo figlio.

Attualmente, non è chiaro chi sia la persona che proverà ad ostacolare i piani di Franco e di suo figlio e se, nel caso, si tratti di un personaggio positivo o negativo. Inoltre, non sono trapelati indizi sul papà e il fratellastro di Bianca e se siano, nel caso, in pericolo di vita. Inoltre, al momento, non è stato ancora diffuso alcun dettaglio su cosa sia accaduto durante la sparatoria innescata da Valsano. Pertanto, non si hanno ancora notizie in merito alle condizioni di salute di Susanna e Viola e se siano state colpite dalle tre pallottole sparate da Lello.