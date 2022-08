Pronte le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate dal 29 agosto al 2 settembre in onda su Rai 3 alle 20:50. Ricordiamo che l'orario di messa in onda slitta di cinque minuti, per dare spazio a un nuovo programma nel preserale. Che cosa succederà nei nuovi episodi? La tensione è altissima, dopo che Lello ha sparato contro Viola e Susanna. Un lungo sipario è calato sugli episodi di Upas, ma ora è arrivato il momento della verità.

Il grande protagonista è Niko, che sarà messo davanti a una scelta difficile e molto sofferta, che cambierà per sempre il destino delle persone a lui vicine.

Attenzione a Manuela che, con il suoi comportamenti sopra le righe, rischierà seriamente di perdere per sempre il giovane avvocato. Di seguito, le trame dettagliate delle puntate di Un Posto al sole.

Niko disperato: Un Posto al sole anticipazioni 29 agosto-2 settembre 2022

Che cosa sarà successo dopo la sparatoria di Lello? A quanto pare Viola si è salvata, mentre è ancora incerta la sorte di Susanna. La notizia di quanto accaduto arriva a Palazzo Palladini, dove scoppia il panico. Nessuno riesce a credere al fatto che Lello possa aver fatto una cosa simile. Niko è disperato e verrà chiamato a fare una scelta forte e immediata. Pet lui Susanna è tutto e il solo pensiero di poterla perdere lo devasta.

Nel frattempo, Speranza ha appurato che le sue intuizioni sulla salute delle mucche del padre erano fondate. L'azienda rischia di fallire e la giovane non perde tempo a informare il padre che, tuttavia, non crede a una sola delle sue parole.

Franco insegue Lello incurante del pericolo

Dopo la sparatoria, gli uomini di Eugenio non sono riusciti a fermare Lello, che non ha perso tempo per scappare e rifugiarsi in un luogo segreto.

A Palazzo Palladini Franco apprende quanto successo e, furioso, decide come al solito di mettersi in prima linea per risolvere a modo suo la situazione.

Come raccontano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole, Boschi coinvolge anche Nunzio e cerca di capire dove possa essersi nascosto Valsano. Incurante del pericolo, cerca Lello per tutta Napoli, anche con l'aiuto di Damiano.

Manuela rischia di perdere Niko per sempre, spoiler Upas

Nonostante gli ultimi drammatici eventi, Manuela non cambia atteggiamento. Ciò non fa altro che mettere Niko in ulteriore difficoltà. Il rischio di perderlo per sempre si fa sempre più concreto.

Infine, nelle puntate di Un Posto al sole che andranno an onda dal 29 agosto al 2 settembre su Rai 3 alle 20:50, Silvia rientrerà a Napoli e, incredula, verrà a conoscenza di quanto successo grazie ai drammatici racconti della figlia Rossella e di Diego, anch'essi travolti dal dolore.