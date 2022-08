Cambio programmazione per Terra Amara a partire da lunedì 19 settembre. Dopo aver fatto compagnia al pubblico di Canale 5 durante la stagione estiva, la soap opera turca subirà delle importanti e sostanziali modifiche nella fascia del daytime pomeridiano.

Il motivo di questa variazione di palinsesto ha a che fare con il ritorno in video di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, pronta nuovamente a presidiare la fascia oraria delle 14:45.

Dal 19 settembre cambio programmazione per Terra Amara

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo settembre non renderà felici i fan e gli appassionati di Terra Amara.

Settimana dopo settimana sono sempre più coloro che stanno seguendo con attenzione le vicende della coppia Zuleyha-Yilmaz, in grado di ottenere anche il 22% di share nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Dal prossimo 19 settembre, però, la programmazione di Terra Amara verrà messa a rischio dal ritorno di Uomini e donne.

Cancellata la soap Terra Amara alle 14:45: c'entra Maria De Filippi

Il dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda regolarmente su Canale 5 nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10 circa e questo determinerà la cancellazione della seguitissima soap in quella fascia oraria.

Che fine faranno le nuove puntate? Saranno programmate nel daytime del sabato pomeriggio dopo Beautiful e Una Vita?

In attesa di scoprire quella che sarà la programmazione ufficiale di Terra Amara nel palinsesto autunnale di Canale 5, le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che ci saranno dei colpi di scena pronti a tenere banco nelle trame della soap.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Zuleyha e Yilmaz: dopo aver affrontato un bel po' di ostacoli, i due riusciranno finalmente a veder trionfare il loro grande amore.

Anticipazioni turche Terra Amara: il triste destino di Yilmaz e Zuleyha

Per la coppia, infatti, giungerà il momento di vivere serenamente la loro storia d'amore, dopo che Demir si renderà conto di non poter fare più nulla per ostacolare il loro sentimento.

Il ricco imprenditore, quindi, concederà il divorzio a sua moglie Zuleyha e in questo modo la lascerà libera di vivere serenamente la sua relazione d'amore con Yilmaz.

Eppure, le anticipazioni della soap Terra Amara rivelano che il destino della coppia sarà tutt'altro che "rose e fiori". L'uomo si ritroverà a essere coinvolto in un terribile e fatale incidente stradale, che non gli darà via di scampo.

L'impatto sarà mortale per Yilmaz che, nel momento in cui arriverà in ospedale, verrà sottoposto a un delicato intervento di chirurgia per cercare di salvargli la vita, ma purtroppo non avverrà il miracolo e morirà poco dopo.