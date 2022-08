Chi ritorna a Uomini e donne e chi no? Mancano sempre meno giorni all'inizio della registrazione di questa nuova edizione del popolare talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, da anni ormai leader indiscusso degli ascolti del primo pomeriggio.

La trasmissione di Canale 5 continua ad essere una delle più amate del pomeriggio e, dal prossimo settembre, tornerà in video con le vicende dei protagonisti del trono classico e trono over, pronti ad innamorarsi cercando la loro anima gemella in televisione.

Al via le prime registrazioni di Uomini e donne 2022

Nel dettaglio, l'appuntamento con le prime registrazioni di Uomini e donne sarebbe fissato per il 30 e 31 agosto 2022. Sono queste le due date in cui i vari protagonisti del talk show dei sentimenti Mediaset si ritroveranno nuovamente in studio per dare il via ad una nuova entusiasmante edizione.

Al momento, però, non si conoscono ancora i nomi ufficiali di quelli che saranno i tronisti che prenderanno parte alla prossima stagione del programma, anche se è stato svelato che complessivamente dovrebbero essere quattro.

Situazione differente, invece, per il trono over dove accanto alle new entry della stagione ci sarà spazio anche per il ritorno in studio di alcuni protagonisti ormai diventati dei volti "storici" del talk show Mediaset.

Chi ritorna e chi no a Uomini e donne 2022: Ida Platano ci sarà

I retroscena sul cast di Uomini e donne 2022 rivelano che si andrebbe verso la riconferma della dama Ida Platano, da molti considerata una sorta di erede diretta di Gemma Galgani.

La sua presenza non sarebbe messa in discussione, alla luce anche dell'estate da single che Ida ha trascorso, raccontandola in presa diretta sul suo profilo Instagram, dove è seguita da centinaia di migliaia di persone.

Ida sarà pronta a rimettersi nuovamente in gioco alla luce del fallimentare ritorno di fiamma che c'era stato con il suo ex Riccardo Guarnieri, la cui presenza al contrario, potrebbe essere in bilico.

Alla luce della sua estate un po' troppo movimentata, Riccardo potrebbe non rimettere piede come cavaliere nello studio del talk show Mediaset anche se, la sua presenza, potrebbe essere assicurata nelle prime registrazioni per un confronto diretto con Ida Platano.

Armando e Federica in lizza per tornare a Uomini e donne 2022

Tra i nomi che non sarebbero in discussione figura anche quello di Armando Incarnato, anche lui costantemente al centro dell'attenzione mediatica. Il suo ritorno sarebbe ormai certo e, anche per lui, ci sarà nuovamente la possibilità di trovare l'anima gemella in studio.

In lizza per il ritorno in studio anche la giovane Federica Aversano, ex pretendente di Matteo Ranieri, la quale potrebbe ritornare in studio ma come protagonista del trono over.