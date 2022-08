Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, le scelte di Fekeli non piaceranno tanto a Yilmaz. Infatti l'uomo vorrà far pace con la famiglia Yaman, per questo motivo la inviterà a cena a casa sua, mandando ovviamente su tutte le furie Yilmaz, che non si fida di quella famiglia, soprattutto di Demir. Riuscirà Fekeli a fargli cambiare idea?

Yilmaz arrabbiato per la cena organizzata da Fekeli

Fekeli e Hünkar avranno una relazione all'oscuro delle rispettive famiglie, ma sarà loro intenzione riunirle. Infatti, nelle prossime puntate di Terra Amara proveranno a raggiungere un accordo: stabilire la pace tra Demir e Yilmaz, anche per il bene dei bambini che portano in grembo Züleyha e Müjgan.

Fekeli tornerà a casa, e informerà Yilmaz e Müjgan che la sera stessa la famiglia Yaman sarà a cena a casa loro.

Yilmaz sarà a dir poco indiavolato, come può pensare Fekeli di far pace con Demir, non ci si può fidare assolutamente di lui. Fekeli, allora, gli farà notare che questa rivalità non può più fare bene a nessuno, soprattutto al piccolo Adnan e agli altri due bambini in arrivo.

Müjgan cerca di far cambiare idea a Yilmaz

Müjgan chiederà al marito di fare un piccolo sforzo, perché anche lei vuole porre fine alla faida che si è creata con gli Yaman. Non vuole che il figlio cresca con la possibilità di vedere il padre in prigione o addirittura che possa rimanere orfano.

A ogni modo Yilmaz non sarà per niente contento di questa cena e non sarà ancora chiaro se aiuterà seriamente a porre fine alla rivalità e se servirà solamente a peggiorare le cose.

Il gesto benefico di Demir e Züleyha

Intanto Demir e Züleyha saranno sulla bocca di tutti per un gesto benefico nei confronti dell'ospedale. Infatti la coppia andrà al nosocomio per incontrare la stampa insieme al direttore dell'ospedale, Sabahattin, e al governatore.

Demir si scuserà con il direttore per l'avvelenamento avvenuto durante la festa per la circoncisione dei figli degli operai.

Ormai la sua reputazione sarà sull'orlo di un precipizio, per questo vorrà riscattarsi facendo una grossa donazione al reparto di pediatria dell'ospedale di Adana.

Yilmaz manda delle frecciatine a Züleyha

Quest'area dell'ospedale, da ora in poi, avrà il nome di Züleyha, e all'annuncio parteciperanno anche Yilmaz e Müjgan.

Proprio per questo motivo partiranno le prime frecciatine da parte di Yilmaz, che davanti a Züleyha non solo si appresterà subito ad abbracciare Müjgan, ma non esiterà a massaggiarle la pancia proprio davanti alla sua ex. Un gesto che sicuramente non servirà per mettere la pace tra le due famiglie, riuscirà la cena organizzata da Fekeli e Hünkar a sistemare tutto?