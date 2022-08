Nella soap opera Beautiful, nel corso delle puntate in onda su Canale 5 dal 28 agosto al 3 settembre, verrà a galla il segreto di Quinn e Carter. Eric sarà furibondo dopo aver scoperto il tradimento della moglie e la caccerà da casa e dalla Forrester. A nulla varranno le suppliche di Quinn. Intanto Hope comincerà a sospettare che Justin nasconda qualcosa riguardo a Thomas.

Brooke smaschera Quinn e Carter: Eric sconvolto

Puntate ricche di colpi di scena quelle che attendono i fan di Beautiful alla fine di questo mese di agosto. Dando uno sguardo alle anticipazioni, in particolare riguardo a ciò che verrà trasmesso dal 28 agosto al 3 settembre, si apprende che la cerimonia di rinnovo dei voti nuziali tra Quinn e Eric si trasformerà in dramma.

Infatti il segreto di Carter e della sua amante verrà a galla.

Sarà Brooke a interrompere la cerimonia e a svelare a tutti i presenti la tresca tra Quinn e l'avvocato. Ovviamente Eric rimarrà pietrificato dalla rivelazione e chiederà proprio alla moglie se quanto dett da Brooke sia vero oppure no. Quinn, messa con le spalle al muro, non potrà più negare. La donna supplicherà il marito di non porre fine al loro matrimonio, nonostante il tradimento.

Eric caccia Quinn da casa e dalla Forrester: spoiler Beautiful

Ebbene, i telespettatori di Beautiful vedranno Eric infuriato come non mai. Forrester intimerà a Quinn di lasciare immediatamente la Villa. Non solo, la caccerà pure dalla Forrestrer Creations.

La donna cercherà di parlare da sola con il marito, ma Eric non ne vorrà sapere più nulla di lei. Il padre di Ridge sarà talmente sconvolto da quanto appena scoperto su Quinn, che anche gli altri presenti alla cerimonia si preoccuperanno per lui. Intanto alla Forrester, Hope chiederà a Katie se avrà visto Thomas, visto che non riuscirà a rintracciarlo già da diversi giorni.

Justin fa credere a Hope che Thomas ha lasciato la città: trame Beautiful

Scorrendo le anticipazioni di Beautiful, si vedrà Hope andare alla Spencer Pubblications alla ricerca di Justin. Vorrà sincerarsi che l'avvocato stia facendo il possibile per far tornare in libertà Liam. Justin intanto, si troverà nei sotterranei della Spencer, dove avrà rinchiuso Thomas.

Quest'ultimo continuerà a chiedergli di liberarlo, senza successo. In seguito, Justin andrà in carcere da Bill, il quale sarà furioso nei suoi confronti, visto che non è ancora riuscito a far scarcerare lui e Liam. Il magnate non sospetterà minimamente che il fidato amico lo starà tradendo e che starà cercando di impossessarsi della Spencer Publications.

Hope si recherà in ufficio da Justin e proprio in questo frangente, l'avvocato farà un passo falso, visto che Hope scoprirà che lui ha il telefono di Thomas. Hope comincerà ad avere dei sospetti, soprattutto quando Justin le dirà che Thomas ha lasciato Los Angeles. Questo fatto insospettirà anche Ridge, al quale sembrerà strano che il figlio si sia assentato senza dire nulla a nessuno. Anche Steffy, appena diventata mamma del piccolo Hayes, sarà preoccupata per il fratello.