Le anticipazioni turche dei nuovi episodi della soap tv Endless Love rivelano che Asu organizzerà un attentato a Nihan. La sorella di Emir farà manomettere i freni della macchina di Nihan e quando la donna cercherà di frenare, l'automobile non risponderà ai comandi. La giovane Sezin verrà portata in ospedale e le sue condizioni appariranno da subito critiche. Per i medici Nihan avrà poche possibilità di sopravvivere e per farlo avrà bisogno di una trasfusione. L'unica a poterle salvare la vita sarà Zeynep, sorella di Kemal, che però non avrà alcun interesse di aiutarla, in modo da avere una possibilità con Kozcuoğlu in un futuro.

Nihan ha un tragico incidente stradale causato da Asu, trame Endless Love

Saranno tanti i colpi di scena durante le prossime puntate di Endless Love. Le anticipazioni turche rivelano che Nihan lotterà tra la vita e la morte per colpa di Asu che pagherà qualcuno per far manomettere i freni della macchina della cognata provocandole un tragico incidente. Tutto avverrà dopo che Kemal lascerà Asu pochi giorni prima del matrimonio rivelandole di amare ancora Nihan. A quel punto la sorella di Emir pensarà che l'unico modo per vivere il suo amore in santa pace sarà eliminare il nemico. La madre della piccola Deniz uscirà fuori strada con la macchina e verrà trasportata con estrema urgenza in ospedale, dove sarà sottoposta a un importante intervento chirurgico.

La vita di Nihan appesa ad un filo

La protagonista della soap lotterà tra la vita e la morte. A causa dell'incidente stradale le condizioni di Nihan appariranno molto critiche. I medici confermeranno che la signora Sezin avrà avuto una grave emorragia interna e che le possibilità di salvarsi saranno veramente minime. La ragazza necessiterà di una trasfusione di sangue ma per farlo bisognerà trovare qualcuno con il gruppo sanguigno compatibile.

Tuttavia Kemal apprenderà che l'unica a poter salvare la vita della donna sarà sua sorella Zeynep, che però non sarà molto convinta di aiutare Nihan, così da liberarsi di lei e avere possibilità di prendersi Emir, l'uomo che ha amato per tanto tempo.

Un riepilogo: Asu era stata trascurata da Kemal

Durante le precedenti puntate turche, Asu si era accorta che più passavano i giorni, più il suo rapporto con Kemal si stava sgretolando.

Soydere infatti era sempre più concentrato sulla questione legata alla morte di Ozan e voleva a tutti i costi aiutare la sua ex Nihan a far luce sulla verità circa l'omicidio del ragazzo. La vicinanza tra Kemal e Nihan ha fatto crescere in Asu il sospetto che i due ex fidanzati non abbiano mai smesso di amarsi. Questa situazione ha fatto molto soffrire Asu, che qualche mese dopo avrebbe dovuto sposare Kemal.