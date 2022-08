Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Züleyha non troverà un attimo di pace, nemmeno durante la sua seconda gravidanza. La ragazza rischierà di avere un aborto spontaneo, ma grazie al tempestivo aiuto di Yilmaz riuscirà a salvarsi. Tutto ciò accadrà mentre Demir si ritroverà in carcere con l'accusa di aver ucciso Çengaver. A proposito del potente Yaman, riceverà la visita non gradita di Hatip, in cui gli dirà tante bugie solo per farlo arrabbiare.

Züleyha si sente male

Mentre starà percorrendo una strada, Yilmaz troverà Züleyha accasciata accanto alla sua macchina.

La ragazza sarà dolorante e avrà delle perdite ematiche: rischierà di perdere il bambino che ha in grembo per un aborto spontaneo. Yilmaz sarà determinato a salvare sia la donna della sua vita, che il bimbo che porta in grembo. Così la caricherà in macchina e la porterà all'ospedale.

Durante il tragitto Züleyha perdere i sensi, ma fortunatamente si risveglierà subito. La prima cosa che farà sarà chiedere di Adnan, visto che si trovava in macchina con lei. Yilmaz allora cambierà rotta: tornerà alla macchina per prendere il bambino e poi porterà la ragazza in ospedale. Quando arriveranno alla macchina, si renderanno conto che il bambino è riuscito a uscire dal veicolo. Per poco rischierà di essere investito da un camion, ma fortunatamente Yilmaz lo salverà.

Visto che il piccolo sarà con loro, potranno finalmente dirigersi verso l'ospedale.

La visita di Hatip a Demir in carcere

Intanto Hatip andrà a visitare Demir in prigione, con l'unico obiettivo di dargli fastidio. Infatti gli dirà un sacco di bugie, come per esempio che Hünkar gli sta nascondendo che Yilmaz ha preso Züleyha e Adnan con l'unico intento di scappare con loro.

Nel mentre anche Hünkar crederà che Züleyha sia scappata con Yilmaz, visto che non la troverà da nessuna parte. Purtroppo la signora Yaman ignorerà che la nuora, in realtà, sta rischiando di perdere il suo bambino.

Züleyha e il bambino si salvano

Züleyha, intanto, arriverà in ospedale. Nonostante le cattive condizioni di salute, i medici riusciranno a salvarle la vita e quella del bambino.

La ragazza chiederà subito come sta il piccolo Adnan e Sabahattin, che si sta prendendo cura di lei, le dirà che è nelle ottime mani di Yilmaz.

Züleyha rifletterà anche sul fatto che forse sarebbe meglio che Yilmaz venisse a sapere che è il padre di Adnan. Sabahattin le chiederà se vuole dirglielo, ma lei gli risponderà che glielo avrebbe già voluto dire, ma non ha potuto. Sabahattin proverà a consolarla, ma la ragazza sa già che se Yilmaz venisse a sapere che Adnan è suo figlio, succederebbe il finimondo.