La vita di Adnan sarà in pericolo nei prossimi episodi di Terra Amara in onda su Canale 5. Il piccolo rischierà l'avvelenamento a causa di uno scorpione, ma fortunatamente verrà salvato in tempo dalla madre. Di conseguenza, però, la famiglia Yaman dovrà lasciare per qualche giorno la villa, perché la casa avrà bisogno di una disinfestazione. Si trasferiranno nelle capanne, ma lì dovranno affrontare altri problemi, come il malore della nonna di Demir.

Adnan rischia la vita

Nelle prossime puntate di Terra Amara il piccolo Adnan si ritroverà a giocare da solo nel letto della camera dei genitori, quando improvvisamente uno scorpione entrerà nella stanza e tenterà di pungere il bambino.

Fortunatamente arriverà Züleyha, che riesce a salvare il piccolo dall'insetto e dal conseguente avvelenamento. Vista la presenza della scorpione non si potrà più vivere a villa Yaman, così Hünkar, Züleyha e Adnan si trasferiranno per qualche giorno nelle capanne, mentre Gaffur e gli operai della fattoria si preoccuperanno di disinfettare la casa. Saniye, invece, sarà a disposizione delle signore.

Intanto il pm Jülide si recherà a fare visita a Sabahattin. Quest'ultimo, infatti, l'ha salvata durante un attacco di iperglicemia. Vorrà ringrazialo, perché probabilmente se non fosse stato sarebbe anche potuta morire. Il medico, intanto, la inviterà a prendersi cura di lei e a evitare lo stress.

Cetin innamorato perso di Gülten

Gülten, invece, passeggerà per il villaggio dove incontrerà Yilmaz e Cetin, a cui porgerà le condoglianze per l'improvvisa dipartita del padre di Müjgan. Cetin è innamorato di Gülten, quindi avrà occhi solo per lei, nonostante lei gli abbia ribadito di non ricambiare i suoi sentimenti. Intanto la ragazza dirà a Yilmaz che per qualche giorno Züleyha, a causa dello scorpione, vivrà nella capanna.

Hünkar, invece, riuscirà a trovare Sermin. Infatti quest'ultima si era detta disposta a scagionare Demir, dalle accuse dell'omicidio di Çengaver, in cambio di denaro. Nonostante mamma Yaman abbia depositato la somma da lei richiesta sul suo conto in banca, Sermin non si è presentata in tribunale, prolungando così la permanenza di Demir in prigione.

Hünkar non gliele manderà a dire e la rimprovererà per non essersi presentata durante il processo: in questo modo ha infatti involontariamente accusato Demir di essere l'assassino di Çengaver.

Mentre Hünkar affronterà Sermin, Züleyha si preoccuperà di portare la nonna di Demir in ospedale, in quanto non si sentirà bene, ma durante il tragitto qualcosa andrà storto.