Nella giornata di martedì 30 agosto si sono svolte le riprese delle prime puntate (in onda nella seconda parte di settembre) di Uomini e donne e ci sono state importanti novità per i protagonisti del trono over. In particolar modo, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati in studio e hanno litigato, mentre Sara e David hanno deciso di lasciare insieme il programma, dopo essersi frequentati durante l'estate.

Nel frattempo, Gemma e Tina hanno avuto uno scontro, mentre Armando ha avuto un battibecco con un cavaliere del parterre.

Uomini e Donne, registrazione 30 agosto: Ida e Riccardo litigano

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati nello studio di Uomini e Donne. Le anticipazioni delle riprese del dating show di Maria De Filippi, trapelate in rete attraverso l'account social di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che gli ex protagonisti di Temptation Island hanno deciso di tornare a cercare l'amore in televisione.

In base a quanto diffuso in rete, gli ex fidanzati hanno litigato durante la registrazione del 30 agosto dopo un fatto accaduto durante l'estate.

U&D, riprese 30 agosto: Ida e Riccardo hanno un forte scontro

In particolar modo, dopo la fine dell'edizione 2021/2022, Ida e Riccardo avevano deciso di chiudere il loro tira e molla, ma c'è stato un colpo di scena.

Platano ha rivelato che, durante l'estate, Guarnieri l'ha contattata, tentando di riallacciare i rapporti. Al momento, non sono trapelati ulteriori dettagli su quanto accaduto in studio nella giornata di martedì 30 agosto.

Nel frattempo, nel parterre over di Uomini e Donne, sono stati confermati ex volti noti del dating show di Maria De Filippi, fra i quali: Armando, Biagio, Catia Franchi, Daniela, Giovanna, Alessandro Vicinanza, Pinuccia e Alessandro.

Uomini e Donne, prossime puntate: Sara e David lasciano lo show insieme

Nella prima registrazione di Uomini e Donne, inoltre, c'è stato un colpo di scena, perché si è formata una coppia. Le anticipazioni delle riprese del dating show di Canale 5 rivelano che Sara ha deciso di lasciare lo studio con David. La dama toscana ha deciso di uscire dalla trasmissione con un cavaliere che aveva conosciuto nella precedente edizione e con il quale si è frequentata durante l'estate.

La coppia, pertanto, ha deciso di vivere il loro amore lontano dalle telecamere.

Nel frattempo Gemma e Tina hanno avuto una discussione e l'opinionista ha chiesto a Galgani come mai non si sia "rifatta" nulla durante le vacanze. Anche Armando Incarnato ha avuto un battibecco in studio con un cavaliere del parterre over.

Inoltre, durante le riprese del 30 agosto, sono state presentate le due nuove troniste: Federica Aversano e Lavinia.