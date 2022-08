Al centro della scena dell’episodio della soap opera di origini turche Terra amara, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 5 settembre 2022 ci sarà Saniye Taşkın (Selin Yeninci). I telespettatori italiani vedranno la domestica parecchio sofferente, quando apprenderà di non essere incinta come credeva: purtroppo la notizia della gravidanza sarà sulla bocca di tutti, a causa della scelta del marito Gaffur (Bülent Polat) di annunciare la novità a Demir Yaman (Murat Ünalmış) per non farsi licenziare.

Anticipazioni Terra amara, del 5 settembre: Sermin infastidita dalla zia Hunkar

Nella quarantaseiesima puntata dell’appassionante serie televisiva che verrà trasmessa su Canale 5 lunedì 5 settembre, per cominciare Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) porterà a far schierare dalla sua parte tutta la gente del quartiere non appena si metterà a distribuire generi alimentari, promettendo a nome del suo figlioccio Yilmaz (Uğur Güneş) di trovare il lavoro a molti cittadini. Nel contempo Saniye per coprire la cognata Gulten (Selin Genç) e Gaffur che si troverà in un capanno abbandonato per aver finto di essersi recato a Istanbul per rintracciare la sorella, avrà un incidente con la signora che la pedinerà dopo aver notato il suo insolito comportamento: purtroppo la fanciulla cadrà in preda alla disperazione per l’improvvisa perdita del suo bambino, non appena verrà sorpresa dal ciclo mestruale.

Intanto Sermin (Sibel Taşçıoğlu) rinuncerà a fare visita alla zia Hunkar (Vahide Perçin), poiché si allontanerà dalla tenuta della stessa mostrandosi infastidita.

Gulten torna alla tenuta dei Yaman, Hunkar è convinta che Saniye sia incinta

A proposito della signora Yaman perderà la pazienza, non appena scoprirà che Gulten in realtà ha trovato ospitalità nella dimora di Yilmaz: la darklady dello sceneggiato passerà alle maniere forti, dato che minaccerà di mandare via dalla sua tenuta Gaffur e Saniye se la sorella del capomastro non si rifarà viva.

Gulten non avrà altra scelta oltre a quella di confessare a Hunkar di aver fatto perdere le sue tracce poiché Gaffur l’ha costretta a convolare a nozze un uomo anziano, dopo le voci della sua presunta tresca clandestina con il dottor Sabahattin (Turgay Aydın) messe in giro da Fadik (Polen Emre).

Dopo aver riaccolto la domestica tra le mura della sua tenuta, Hunkar le prometterà che nessuno la obbligherà a sposarsi contro la sua volontà.

A questo punto la suocera di Zuleyha (Hilal Altınbilek) farà un passo indietro nei confronti di Saniye e Gaffur, ma li farà rimanere nel suo tetto con la convinzione che la moglie del suo fidato capomastro stia aspettando un bambino.