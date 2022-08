C'è grande attesa per la nuova edizione di Uomini e Donne. Nel pomeriggio di lunedì 19 settembre tornerà in onda il dating show di Maria De Filippi e ci saranno importanti novità per il trono over e classico.

All'inizio della prima registrazione della trasmissione di Canale 5, Gemma e Tina si sono scontrate. Inoltre, sono state presentate le due troniste: Federica Aversano e Lavinia. La conduttrice ha chiesto un'opinione ad Armando Incarnato sulle nuove single sedute sulla poltrona rossa e, in studio, è nato un battibecco fra il cavaliere campano e un altro single del parterre.

Uomini e Donne, riprese 30 agosto: Tina attacca Gemma

Come ogni anno, nella prima puntata di Uomini e donne non potrà mancare il commento di Tina sulle vacanze di Gemma.

Le anticipazioni delle riprese del dating show, trapelate in rete attraverso l'account social di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che l'opinionista del dating show ha preso in giro la dama torinese, a causa del suo aspetto fisico. In particolar modo, Cipollari ha chiesto a Galgani come mai, durante l'estate del 2022 non si sia rifatta nessuna parte del corpo, come era accaduto nelle ultime edizioni del programma. A quel punto, in studio, è avvenuto uno scontro fra le due protagoniste del programma.

U&D, registrazione 30 agosto: Tina prende in giro Gemma

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 30 agosto rivelano che Tina ha chiesto a Gemma se, per caso, il suo chirurgo plastico fosse andato in ferie.

Al momento non è chiaro ancora cosa abbia risposto la dama torinese e se si sia difesa in qualche modo.

Inoltre non è ancora trapelata nessuna informazione su Galgani e se abbia raccontato nello studio del dating show come ha trascorso le vacanze e se abbia fatto qualche conoscenza interessante.

Uomini e Donne, prossime puntate: Armando ha un battibecco con un cavaliere

Per quanto riguarda il trono classico, invece, sono state presentate due nuove troniste della nuova edizione di Uomini e Donne.

Le indiscrezioni trapelate rivelano che Federica Aversano, volto noto del programma, ha ottenuto l'ambita poltrona rossa. Mentre la seconda dama sarà la giovane Lavinia, pronta a cercare l'amore in televisione.

Maria De Filippi, dopo avere presentato le nuove single del trono dei giovani, ha chiesto ad Armando Incarnato cosa pensasse delle due ragazze e ha detto la sua opinione.

A quel punto, un altro cavaliere del parterre over è intervenuto, contestando le parole del single partenopeo. In studio, pertanto, è nato un battibecco fra i due. Al momento non è stato reso noto il nome dell'uomo che ha avuto da ridire sulle parole di Armando.