Un'estate infausta quella che sta per terminare per i volti più amati di Uomini e donne. Tante coppie che si sono formate all'interno dello studio del dating show si sono dette addio. Non solo coppie che si sono formate di recente, come ad esempio Matteo Ranieri e Valeria Cardone, ma anche coppie storiche hanno chiuso ufficialmente la loro relazione. Tra queste ci sono Davide Donadei e Chiara Rabbi, ma anche Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi passando poi a coppie con figli, come Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo che stanno vivendo una crisi profonda.

E a quanto pare adesso anche Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo avrebbero chiuso il loro matrimonio. Dai social sono sparite tutte le foto di coppia e Teresa ha scritto delle frasi che lasciano spazio a pochi dubbi.

La delusione dell'ex tronista

Anche se non è ancora giunta l'ufficializzazione da parte dei diretti interessati, Teresa e Salvatore, una delle coppie più amate che si sono formate a Uomini e Donne e che hanno preso parte anche a Temptation Island, si sarebbero detti addio. I fan più attenti dell'ex tronista si sono resi conto che Cilia ha cancellato dal suo profilo Instagram non solo tutte le foto che la vedevano in compagnia del marito, ma anche tutti gli scatti del suo matrimonio.

Se questo gesto così eclatante non fosse sufficiente, altri indizi portano a credere che la relazione sia giunta al capolinea.

'Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta e del male che mi sono fatta fare. Mi stringerò così forte da non lasciarmi più. The end', ha scritto nelle sue Instagram Story Teresa per commentare un video che contiene le immagini romantiche delle favole Disney.

'Ho bisogno di qualcuno che non devo sempre rincorrere, qualcuno che mi capisca', ha proseguito la siciliana che ha specificato di volere qualcuno che la apprezzi anche per i suoi difetti. Insomma, sembrerebbe proprio un modo per comunicare la separazione da Salvatore. Interpellata anche Deianira Marzano sulla questione, la blogger ha detto di aver sentito Cilia, la quale le ha confessato che sarà lei a dare le informazioni che ritiene opportune quando vorrà.

La favola d'amore di Teresa e Salvatore

Era la stagione di Uomini e Donne 2014/2015 quando Teresa saliva sul trono. Dopo una malattia che l'ha profondamente segnata, la siciliana ha voluto mettersi in gioco e durante il suo percorso ha conosciuto Salvatore, con il quale è convolata a nozze nel 2016. I due hanno affrontato e superato una crisi già nel 2018. Dopo essersi ritrovati, i due si erano mostrati molto uniti e innamorati.

Non è ben chiaro cosa sia accaduto adesso, ma le parole di Teresa mostrano una grande delusione. Che dietro le dichiarazioni dell'ex tronista ci sia un errore di Salvatore? Solo i diretti interessati potranno svelare la verità.