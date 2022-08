Continuano ad appassionare le trame di Terra Amara, la nuova soap opera turca che sta facendo impennare gli ascolti di Canale 5. Da novembre potrebbe prendere il posto di Una Vita, che giungerà al termine dopo dieci anni di messa in onda. Nelle nuove puntate Zuleyha e Müjgan si troveranno entrambe nei guai, visto che avranno le doglie nello stesso momento, ma lontano dall'ospedale. Per una delle due donne la situazione sarà drammatica e i medici dovranno fare una scelta molto difficile.

Di seguito le anticipazioni e le trame di Terra Amara.

Mujgan in gravi condizioni: Terra Amara anticipazioni

Nelle nuove puntate di Terra Amara, Zuleyha e Mujgan vivranno momenti di pura ansia. Mujgan prova inutilmente a contattare Yilmaz, che tuttavia sembra essere sparito nel nulla. In realtà si trova in compagnia di Zuleyha, nel tentativo di risolvere un'incomprensione avuta il giorno precedente. Capendo che non c'è un minuto da perdere, Mujgan si reca da sola in auto all'ospedale.

Ironia della sorte, mentre Zuleyha sta discutendo con Yilmaz, inizia ad avere le doglie e anche per lei è arrivato il momento di partorire. Akkaya, senza nemmeno immaginare cosa stia per accadere, la porta subito in ospedale, dove verrà a sapere delle gravi condizioni di Mujgan.

Sabahattin deve decidere se salvare Mujgan o il bambino

Purtroppo il destino non sarà clemente con Müjgan, in condizioni molto gravi. I medici si consultano, dato che si tratta di un parto è molto difficile, arrivando a una drammatica conclusione: bisogna decidere se salvare Müjgan o il bambino. A prendere la scelta definitiva dovrà essere Sabahattin, ma al più presto possibile, dato che Mujgan si sta aggravando sempre di più.

In quelle drammatiche ore, Yilmaz arriva in ospedale con Züleyha. Müjgan, disperata per le condizioni del suo bambino, assiste alla scena e ne rimane sconvolta.

Yilmaz chiede di salvare Mujgan, anticipazioni Terra Amara

Sabahattin informa Yilmaz che sua moglie è a rischio di parto prematuro. Mujgan, oltre a essere disperata per il suo bimbo, non riesce a credere che suo marito, nel momento del bisogno, si trovasse con Züleyha.

Nel frattempo, come raccontano le trame turche di Terra Amara, Sabahattin cerca di spiegare con la massima delicatezza a Yilmaz la delicata situazione in cui si trova Müjgan. Senza esitare nemmeno un minuto, Akkaya non esita, chiedendo al medico di salvare Müjgan.

La scelta però spetta alla madre e Mujgan dice al medico di portare avanti il parto a qualsiasi costo. In sala d'attesa ci sono Demir, Hünkar, Fekeli e Yilmaz, angosciati per quanto potrebbe accadere. Intanto anche Zuleyha inizia il travaglio e viene portata in sala parto.