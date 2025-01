Le anticipazioni settimanali di Beautiful si concentrano su ciò che accadrà nelle puntate in onda dal 13 al 18 gennaio. Mentre si trova in spiaggia con Kelly, Finn perderà d'occhio la piccola, che rischia di annegare. A salvarla sarà Sheila. Nonostante abbia salvato la bambina, Steffy andrà su tutte le furie non appena scoprirà che la madre di Finn era in spiaggia e che il marito non l'ha effettivamente esclusa dalla sua vita.

Kelly travolta da un'onda

Steffy dirà a Liam che Finn intende tenere Sheila lontana dalla sua famiglia, dopo che quest'ultima ha tentato di ucciderli entrambi.

Successivamente, Liam si recherà in ufficio dove Wyatt si dirà certo che dietro l'eccessiva preoccupazione per la scarcerazione di Sheila ci sia in realtà l'amore che il fratello ha nei confronti di Steffy e che è riemerso ora che il suo matrimonio con Hope è giunto al capolinea. Sebbene Liam ammetta di provare amore per Steffy, aggiungerà che si tratta solo di senso di protezione.

Finn porterà Kelly in spiaggia per giocare, ignaro di essere osservato da Sheila. Quest'ultima, infatti, ha confessato a Deacon di voler a tutti i costi riavere un posto nella vita del figlio e del nipote. Finn riceverà una chiamata per dare disposizioni per un suo paziente che si è aggravato, ma, nonostante le raccomandazioni date a Kelly di non avvicinarsi all'acqua, la bimba deciderà di riempire un secchiello e verrà travolta da un'onda.

Sheila si tufferà per salvarla, riuscendo a portarla in salvo davanti agli occhi di Finn.

Liam sarà in ansia per la figlia e per Steffy e tornerà a casa di quest'ultima dove apprenderà che Kelly è in spiaggia con Finn. Liam dirà di non sentirsi sicuro, visto che Finn intrattiene ancora un rapporto con sua madre. Al contrario, Steffy continuerà a fidarsi del marito e del modo in cui protegge lei e la sua famiglia.

Chiederà a Liam di tornare in ufficio, promettendogli di avvertirlo non appena Finn e Kelly saranno in casa. Alla Forrester, Carter rassicurerà tutti, informandoli di aver aumentato la sorveglianza per impedire l'accesso a Sheila e di non poter fare più di così. Ridge sarà furioso nel pensare che la donna sia in libertà.

Steffy non si fida più del marito

In spiaggia, Finn si accerterà che Kelly stia bene e ringrazierà Sheila, che presenterà alla piccola. Mentre, alla Spencer Publications, Wyatt e Liam parleranno ancora di Sheila, quest'ultima tornerà a casa di Deacon e gli racconterà di aver salvato Kelly. Deacon penserà che Steffy le sarà riconoscente e seppellirà l'ascia di guerra.

Finn e Kelly rientreranno in casa e racconteranno quanto accaduto, e la bimba affermerà che a salvarla è stata la mamma di Finn. Steffy andrà su tutte le furie al pensiero che la donna li sorvegli ancora e sebbene il medico sostenga che dovrebbe esserle grata per quanto fatto, lei non vorrà sentirne ragioni. Sconvolta, Steffy rinfaccerà al marito di aver abbracciato la madre in tribunale dopo la sentenza di scarcerazione.

Gli dirà di non potersi fidare di lui. Finn cercherà di spiegarle quali siano i sentimenti nei confronti della madre biologica.

I commenti del pubblico

Sui social, alla ripresa della messa in onda delle nuove puntate a partire dal 7 gennaio, i fan si sono scatenati con i commenti. Oltre a non comprendere fino in fondo come Sheila possa essere di nuovo in libertà dopo un tentato omicidio, il pubblico si sta concentrando sulle scelte di Liam, disposto a tutto per difendere la figlia e la ex moglie. Secondo i più, le ipotesi per cui l'uomo ami ancora Steffy addotte da Hope sono veritiere.

"Ecco che Liam ancora si intrufola dove non deve perché la moglie gli ha dato il benservito", ha scritto un utente, sottolineando quale sia il vero scopo di Spencer. Ciò che è evidente è che, dopo tante puntate, l'interesse del pubblico per la soap americana resta sempre alto.