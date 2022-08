Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante la serata di giovedì 11 agosto 2022 andrà in onda un doppio episodio della soap partenopea e ci saranno importanti novità e colpi di scena per gli inquilini di Palazzo Palladini. A tal proposito, Silvia e Giancarlo affronteranno Michele e con non poco imbarazzo gli comunicheranno di essere in procinto di andare in vacanza. Nel frattempo, Marina e Roberto Ferri inizieranno a convivere, mentre Serena continuerà a reggere il gioco a sua sorella Manuela.

Un posto al sole, trama 11 agosto: Giancarlo rivede Silvia e Michele

La relazione fra Silvia e Giancarlo prosegue nonostante la distanza. Todisco, infatti, recentemente si era dovuto trasferire in Puglia per lavoro e, malgrado i km di distanza da Napoli, ha mantenuto il suo fidanzamento con la proprietaria di Caffè Vulcano. Nell'episodio di Un posto al sole, che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata dell'11 agosto, il banchiere rientrerà nel capoluogo campano e rivedrà Graziani. Purtroppo, però, Giancarlo non avrà soltanto a che fare con Silvia. Le anticipazioni della soap partenopea, infatti, rivelano che Todisco vedrà anche Michele Saviani.

Un posto al sole, episodio 11 agosto: Silvia e Giancarlo parlano a Michele delle vacanze

Nel dettaglio, le indiscrezioni trapelate sul doppio episodio di Un posto al sole, che andrà in onda in televisione giovedì 11 agosto, rivelano che Silvia e Giancarlo si troveranno costretti a parlare a Michele. Al momento, però, non è chiaro dove si svolgerà la conversazione fra i due rivali in amore e l'imprenditrice, ma è ipotizzabile che i due fidanzati incontreranno il giornalista a Caffè Vulcano.

Le anticipazioni rivelano che Silvia e Giancarlo dovranno raccontare a Saviani i dettagli delle loro imminenti vacanze insieme. Attualmente, non è chiaro se la mamma di Rossella andrà in Puglia, dove il banchiere si è trasferito o se la coppia sceglierà di villeggiare in un'altra località.

Un posto al sole, puntata 11 agosto: Marina e Roberto Ferri convivono

Nel frattempo, per Marina e Roberto ci sarà un'importante novità. Gli ex coniugi Ferri, infatti, hanno deciso di darsi una nuova possibilità e, per consolidare il loro rapporto, hanno deciso di vivere insieme. A tal proposito, nell'episodio di Un posto al sole dell'11 agosto, Giordano e Ferri inizieranno a convivere a Palazzo Palladini. Serena, invece, continuerà a barcamenarsi con l'ultima trovata delle gemelle. Durante il soggiorno a Maratea, Manuela ha recitato la parte di Micaela e la moglie di Filippo ha dovuto nascondere la verità a Niko. Anche nella puntata 6009, la maggiore delle sorelle Cirillo terrà nascosta la verità al giovane Poggi e, al momento, non è chiaro per quanto riuscirà a reggere il gioco alle gemelle.