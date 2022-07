Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nei prossimi episodi della fiction partenopea ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno Marina, Roberto e Lara. A tal proposito, Martinelli rimarrà senza soldi e Marina farà un accordo economico con la sua acerrima nemica. Inoltre, il tutto avverrà alle spalle di Ferri, all'oscuro di quanto hanno pianificato le due imprenditrici.

Un posto al sole, trame prossime puntate: Lara ottiene soldi da Marina

Lara non sta attraversando un bel periodo. Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Martinelli ha perso il figlio che portava in grembo e non l'ha detto a Roberto.

Inoltre, l'acerrima nemica di Marina ha anche stipulato un accordo con un personaggio, al momento ignoto, per comprare una bambina, facendo credere, in futuro, che si tratti della primogenita avuta con Ferri. Nei prossimi episodi della soap partenopea, Lara scoprirà una nuova spiacevole notizia, perché si renderà conto di non avere più soldi e di essere in crisi economica. A quel punto, accadrà un colpo di scena, perché Martinelli riuscirà ad ottenere dei soldi da Marina.

Un posto al sole, prossimi episodi: Marina fa un accordo con Lara alle spalle di Roberto

Nel dettaglio, le cose non saranno tutte rosa e fiori. Marina non metterà affatto da parte il rancore nei confronti della sua rivale in amore, ma l'aiuto economico che Giordano fornirà all'ex compagna di Ferri avrà un secondo fine.

La cognata di Raffaele, infatti, stipulerà un patto con Lara, fornendole soldi, in cambio della sua partenza. In particolar modo, Marina vorrà assicurarsi di non avere più fra i piedi Martinelli. Le ristrettezze economiche in cui versa Lara saranno tali da farle fare una mossa azzardata, al punto da rivolgersi alla sua nemica.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Marina agirà alle spalle di Roberto, mantenendo segreto il patto stretto con la sua ex. Le indiscrezioni trapelate in rete, inoltre, non forniscono ulteriori dettagli se Ferri resterà ignaro per sempre della cosa.

Un posto al sole, puntate di agosto: Lara va via, Marina ha campo libero con Roberto

L'unica cosa certa, attualmente, è che Lara sparirà per un po' di tempo dalla vita di Roberto e lascerà, pertanto, campo libero a Marina. Dopo tanti anni di tira e molla, infatti, l'intento di Giordano sarà quello di vivere serenamente la sua storia d'amore con Ferri. Purtroppo, però, come spesso accade nelle soap e, pertanto, anche in Un posto al sole, i segreti potrebbero essere svelati. Nelle prossime puntate, quindi, potrebbe essere plausibile che Martinelli torni all'attacco, rifacendosi viva con il suo ex compagno rientrando a Napoli con la bambina comprata illegalmente. Inoltre, se Roberto dovesse scoprire che Marina ha tramato alle sue spalle, potrebbe riaprirsi una guerra fra gli ex coniugi Ferri.

Negli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo prossimamente, inoltre, un personaggio femminile avrà a che fare con Ferri e Giordano, ma le indiscrezioni trapelate in rete non hanno ancora rivelato di chi possa trattarsi.