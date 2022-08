Aria di tempesta matrimoniale e di profumo di vacanze estive nelle prossime puntate di Un posto al sole che verranno proposte su Rai 3 dall’8 al 12 agosto. La puntata di mercoledì non sarà trasmessa per via della Diamond League, ossia degli incontri di atletica leggera. Questo 'buco' verrà recuperato giovedì, quando la soap andrà in onda con un doppio appuntamento, dalle ore 20.20 alle 21.20 circa. Nunzio tornerà a fare un suo vecchio e pericoloso mestiere per via della necessità di denaro per ingaggiare un investigatore. E mentre tutti si prepareranno per le vacanze, tra Ornella e Raffaele ci sarà ancora aria di maretta.

Tuttavia, sul finire della settimana, i due coniugi ritroveranno serenità e trascorreranno una giornata splendida insieme a Viola ed Eugenio. Purtroppo, però, questa giornata avrà una tragica conclusione.

Un posto al sole anticipazioni 8-12 agosto 2022, Nunzio rispolvera un suo pericoloso talento

Ornella e Raffele continueranno ad avere dei seri problemi coniugali, nonostante i tentativi dei figli per cercare in ogni modo di dissipare la tensione. Questi problemi, a quanto pare, aumenteranno a vista d'occhio. La dottoressa Bruni sarà sempre più fragile mentre il portiere di Palazzo Palladini non saprà darle la sicurezza necessaria per placare i dubbi interiori della moglie.

Nel frattempo le vacanze estive avranno inizio per Franco, Angela e la piccola Bianca che saranno in partenza.

Nunzio però, sarà ancora alle prese con la ricerca di Chiara, la quale se ne è andata senza di lui ormai da qualche settimana. Riuscirà a trovarla? Nunzio dovrà raccogliere molti soldi per assumere un investigatore privato e per far ciò finirà col rispolverare un talento a dir poco pericoloso. Successivamente i progetti del figlio di Franco e Katia si scontreranno contro un rivale di vecchia data.

Mariella non sa come comunicare una novità a Guido

Le trame di Un posto al sole al 12 agosto svelano che Mariella avrà una novità da comunicare a Guido ma non saprà come fare. Dapprima la donna prenderà un'iniziativa che però non sembrerà fare leva sul marito, successivamente entrerà in gioco anche Cotugno. Raffaele, invece, farà di tutto per ricucire le distanze da Ornella, nonostante la freddezza della donna.

Roberto sorprenderà Marina attraverso la proposta di andare a vivere a Palazzo. La donna però, sarà estremamente combattuta sul da farsi in quanto preoccupata che la loro storia possa infrangersi come successo più volte in passato. Intanto Franco verrà a sapere di quello che ha fatto Nunzio per guadagnare del denaro.

Ornella, Raffaele, Eugenio e Viola e la giornata con tragico epilogo al momento ignoto

Giancarlo e Silvia incontreranno casualmente Michele e, con un velo di preoccupazione, lo metteranno al corrente dei loro programmi per le vacanze. Manuela, frattanto, continuerà a fingersi la gemella Micaela nonostante Serena sia venuta a conoscenza di questa messinscena ed abbia accettato di reggerle il gioco con Niko.

Roberto e Marina saranno alle prese con la ricerca di una nuova collaboratrice domestica. Sarà così che conosceranno una ragazza enigmatica che, nonostante i dubbi iniziali, sarà assunta a casa Ferri.

Le anticipazioni di Un posto al sole si fanno portatrici di buone e brutte notizie per Raffaele e Ornella i quali sembreranno ritrovare l'armonia e trascorreranno una bellissima giornata insieme a Viola ed Eugenio. Peccato che questa giornata avrà un epilogo tragico.