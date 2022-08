Un posto al sole torna in onda nella settimana 8-12 agosto 2022, con nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per un evento a dir poco tragico che avrà come protagonisti Viola ed Eugenio.

Occhi puntati anche su Marina e Roberto: nonostante i numerosi dubbi della donna, i due decideranno di compiere un passo decisamente importante e prenderanno in mano le redini della loro relazione sentimentale.

Cambio programmazione per la soap Un posto al sole su Rai 3

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova settimana messa in onda della soap Un posto al sole rivelano che ci sarà un cambio programmazione che non passerà inosservato tra i fan.

Questa settimana, infatti, la soap non sarà trasmessa mercoledì 10 agosto, nel consueto slot orario delle 20:45.

Un cambio palinsesto in via del tutto eccezionale, dato che la soap lascerà spazio alla messa in onda di un evento sportivo legato all'Atletica Leggera, che occuperà la fascia oraria dalle 20:00 alle 22:00.

I fan di Un posto al sole, però, possono stare tranquilli, perché l'episodio verrà recuperato il giorno dopo. Giovedì 11 agosto, infatti, è in programma una doppia puntata della soap opera, dalle 20:15 in poi, in attesa dell'ultima puntata di questa stagione prevista il 12 agosto.

Viola ed Eugenio stravolti da un evento tragico: anticipazioni Un posto al sole 8-12 agosto

Da lunedì 15, infatti, comincerà la pausa estiva: la soap non sarà trasmessa in prima visione assoluta per due settimane, in attesa del ritorno in video a partire dal 29 agosto.

Ma cosa succederà in queste nuove puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni della settimana 8-12 agosto 2022, rivelano che Raffaele e Ornella riusciranno nuovamente a trovare un punto di incontro e riprenderanno in mano le redini della loro relazione.

I due, quindi, decideranno di festeggiare organizzando una cena speciale con Viola ed Eugenio.

Tutto filerà nel migliore dei modi anche se, Viola e suo marito, non sanno che di lì a poco li aspetta un evento a dir poco tragico, che potrebbe stravolgere per sempre le loro vite.

Tale evento avrà a che fare con il loro amato bambino? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera.

Marina e Roberto iniziano la convivenza: anticipazioni Upas al 12 agosto

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole al 12 agosto 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Marina e Roberto.

Lei continuerà ad avere dei dubbi in merito all'idea di tornare a vivere sotto lo stesso tetto di Ferri ma, alla fine, cambierà idea.

E così, Marina e Roberto torneranno a convivere insieme: tutto andrà nel migliore dei modi? Spazio anche alle vicende di Nunzio, che ha intenzione di rintracciare Chiara al più presto e scoprire che fine ha fatto. Il ragazzo, però, pur di arrivare ai suoi scopi, si dirà disposto anche a ricorrere a metodi poco legali: sarà Franco ad indagare su quello che sta accadendo.