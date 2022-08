Le anticipazioni dell'ultima settimana di programmazione prima della pausa estiva, in onda dall'8 al 12 agosto, rivelano che ci sarà un colpo di scena drammatico che sconvolgerà le vite di Viola ed Eugenio. Tale storyline potrebbe fungere da cliffhanger della season finale, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso fino a settembre. Le trame, in anteprima, al momento forniscono pochi dettagli ma danno alcuni spunti interessanti per provare a capire quello che potrebbe succedere.

A seguire verranno analizzate le anticipazioni future e i rumor trapelati sottoponendo una particolare attenzione verso la vendetta di Lello che dovrebbe avvenire verso l'unico personaggio che finora non è stato toccato.

Un posto al sole, anticipazioni dall'8 al 12 agosto: dramma per Viola e Nicotera

Nelle prossime puntate di Upas, Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (Patrizio Rispo), riusciranno a fatica a rimettere insieme i cocci del loro matrimonio. La crisi della coppia passerà, però, presto in secondo piano dinanzi ad un dramma che colpirà Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano). Le anticipazioni parlano di un tragico evento che travolgerà il magistrato Nicotera e sua moglie.

Purtroppo non viene svelato di cosa possa trattarsi ma risulta chiaro che sia qualcosa di molto personale. Considerato che si parla di "evento tragico" risulta difficile ipotizzare una trama di tradimenti con Susanna, anche perché gli spoiler rivelano che i due sembreranno recuperare il loro rapporto.

Questo porta a pensare che potrebbe avvenire qualcosa di brutto a un loro caro, già ma cosa e chi?

Un posto al sole: Lello Valsano cerca vendetta

Da questo momento si entra nel campo delle teorie, per provare a capire quello che potrebbe accadere nelle prossime puntate. Innanzitutto forse questa è la volta buona in cui verrà mostrato l'incredibile colpo di scena che aveva annunciato Ilenia Lazzarin a giugno e che aveva portato alle teorie più folli tra cui la morte di Raffaele, poi ampiamente smentita.

A questa dichiarazione va aggiunto un rumor molto affidabile che vedrebbe Lello in cerca di vendetta prendersela con l'unico personaggio che finora non è stato "toccato". Inizialmente gli indizi sembravano puntare verso Ornella, ma alla luce dei nuovi eventi, il concetto di personaggio non coinvolto potrebbe assumere un significato diverso.

Un posto al sole: paura per Antonio

Le trame parlano di evento tragico per Viola ed Eugenio e sottolineano che la vendetta di Lello sarà riversata contro un personaggio che finora non è stato toccato. Non è detto che i due eventi siano collegati, ma se così fosse tutto punterebbe verso un unico nome, quello del piccolo Antonio Nicotera.

Lello ormai braccato potrebbe decidere di compiere la sua vendetta rivalendosi sul figlio del magistrato che ha causato la sua rovina. Difficile davvero pensare che possa accadere qualcosa di brutto al bambino, ma ciò non esclude un rapimento o un aggressione.