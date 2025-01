Rossella ha avuto dei malori e non si esclude che nelle prossime puntate di Un posto al sole, potrebbe scoprire di essere incinta. La bella notizia sarebbe accolta con gioia, ma metterebbe anche in crisi Rossella, che sta attraversando un periodo delicato sul lavoro. Nunzio e la fidanzata sarebbero pronti a diventare genitori? Anche se il loro legame dura da anni, sono una neo coppia e questo potrebbe spaventarli.

I malori di Rossella a Un posto al sole

Una splendida notizia potrebbe arrivare per Rossella nelle prossime puntate di Un posto al sole.

La giovane dottoressa, nelle scorse puntate, ha avuto un malore e i sintomi farebbero pensare a una gravidanza. Oltre alla nausea, Rossella ha spesso degli sbalzi d'umore e per lei e Nunzio potrebbe esserci un figlio in arrivo. Il momento non sarebbe quello più adatto, visto che Rossella sta avendo diversi problemi al lavoro, ma, certamente, un bambino darebbe una svolta anche al suo rapporto con Nunzio. I due sono ufficialmente una coppia da poco, ma il loro legame dura da anni. Nelle ultime settimane, Nunzio ha iniziato a sentire il peso della convivenza con Samuel e non si esclude che lui e Rossella inizino a pensare a una convivenza. Un figlio in arrivo darebbe decisamente una spinta a questo rapporto, ma potrebbe anche mettere in crisi Rossella, che, dal punto di vista lavorativo, è in seria difficoltà.

Il passo indietro di Enrica e le difficoltà di Rossella

Rossella sta attraversando un momento molto critico a causa delle molestie subite dal primario in ospedale. In un primo momento, ha pensato di sopportare la situazione limitandosi al rifiuto, ma le cose sono cambiate. Quando Rossella ha capito che Fusco aveva messo gli occhi su una giovane collega, Enrica, ha incoraggiato la ragazza a denunciare con lei i comportamenti del primario.

La specializzanda ha accettato di aiutare Rossella in questa difficile battaglia, ma, all'ultimo momento, si è tirata indietro, lasciandola da sola. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Fusco, un medico stimato da tutti, non avrà problemi a mettere in difficoltà Rossella, che vivrà dei giorni veramente difficili. In ospedale si diffonderanno dei pettegolezzi che la riguardano e lei non saprà come sopportare questa situazione.

Rossella e Nunzio: un fuoco di paglia?

Nunzio e Rossella avranno un futuro insieme? Cammarota ha un carattere molto diverso da quello di Rossella e nelle scorse puntate ne ha dato prova. Quando è andato a prendere la sua fidanzata al lavoro, ha notato l'arroganza di Fusco ed è subito caduto nella sua trappola, aggredendolo. La reazione di Nunzio ha provocato l'ennesimo rimprovero da parte del primario e Rossella è stata costretta a scusarsi per il comportamento di Nunzio. In questa occasione, Fusco ha fatto notare a Rossella che il suo fidanzato ha dei modi di fare troppo rozzi per stare con lei. Per il momento, la dottoressa non ha parlato a nessuno delle molestie subite, ma è probabile che decida di confidarsi con Riccardo, che l'aiuterebbe senza esitazioni. Questo potrebbe mettere in crisi il rapporto tra Rossella e Nunzio proprio quando si accorgeranno di aspettare un figlio.