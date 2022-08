Venerdì 12 agosto ci sarà l'atteso finale di stagione di Un posto al sole. Il daily drama partenopeo andrà poi in pausa dal 15 al 26 agosto. Quest'anno è previsto un ultimo episodio memorabile che lascerà gli spettatori con il fiato sospeso. Ma cosa succederà di preciso?

Nelle prossime puntate, Ornella e Raffaele ritroveranno la loro armonia di un tempo, nel frattempo anche per Viola ed Eugenio le cose sembreranno mettersi per il meglio. La famiglia al completo deciderà così di organizzare un pranzo che suggelli questa ritrovata serenità. Tutto insomma sembrerà indicare un lieto fine, ma le cose non andranno esattamente così.

In qualche modo infatti Lello Valsano, ancora libero, deciderà di prendersi la sua vendetta proprio in questo giorno di festeggiamenti.

Un posto al sole, season finale: annunciato un colpo di scena

Nei prossimi episodi di Upas, si respirerà un rinnovato clima di armonia a Palazzo Palladini. Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) si riappacificheranno a anche per Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) le cose sembreranno volgere per il meglio. Le vecchie ruggini sembreranno ormai appartenere al passato e le due famiglie potranno guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Quest'atmosfera gioiosa porterà Raf e Ornella a organizzare un pranzo di famiglia con Viola, suo marito e il piccolo Antonio.

Un lieto fine quindi con le famiglie Giordano e Bruni intente a festeggiare in modo spensierato, tuttavia le cose non andranno esattamente così e il dramma sarà dietro l'angolo.

È lecito pensare che sarà dunque questo il famigerato colpo di scena di cui Ilenia Lazzarin parla da tempo e che aveva portato alle teorie più disparate.

Ma cosa succederà di preciso?

Upas, anticipazioni 8-12 agosto: Lello Valsano vuole la sua vendetta

Mentre il pranzo di famiglia procederà nel migliore dei modi, verrà mostrata in parallelo la disperata fuga di Lello Valsano (Gianluca Pugliese). L'uomo, oramai totalmente fuori controllo, è rimasto da solo. Braccato dalle forze dell'ordine e consapevole di non avere vie di scampo, il giovane boss avrà in testa solo la sua vendetta.

Sarà proprio questo l'incipit che porterà tragico evento che stravolgerà le vite di Viola ed Eugenio.

Un rumor molto affidabile ha rivelato che verrà coinvolto un personaggio che finora non era stato toccato. Considerata la disperazione dei coniugi Nicotera e analizzando le trame tutto sembra indicare che a essere in pericolo possa essere il piccolo Antonio.

Un posto al sole: Antonio è in grave pericolo

Se tale teoria venisse confermata ci sarebbe Lello, ormai totalmente fuori controllo, che si reca a Palazzo Palladini per prendersi la sua vendetta. Ma cosa potrebbe succedere a questo punto? Il giovane boss potrebbe decidere di rapire Antonio? O forse nella sua fuga disperata potrebbe coinvolgere il piccolo in un incidente.

Molto difficile pensare che possa fare del male in modo diretto al bambino, ma in ogni caso c'è la conferma che ci sarà un finale di stagione al cardiopalma, con un clamoroso cliffhanger che lascerà gli spettatori con il fiato sospeso fino all'inizio della nuova stagione, prevista per lunedì 29 agosto.