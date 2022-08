Le registrazioni di Uomini e donne stanno per ricominciare: a fine agosto, infatti, il cast si ritroverà all'interno degli studi Elios per dare il via alla stagione 2022/2023 del dating-show. Una delle indiscrezioni più interessanti che sta circolando ultimamente sui futuri protagonisti del programma, riguarda il Trono Over: tra le dame della nuova edizione, infatti, potrebbe figurare Federica Aversano, la bella corteggiatrice che aveva catturato l'attenzione di Riccardo Guarnieri prima della pausa estiva.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Manca meno di un mese all'inizio della nuova edizione di Uomini e Donne: il 26 agosto prossimo, infatti, ripartiranno le registrazioni delle puntate che poi saranno trasmesse in tv a partire da lunedì 12 settembre.

Ad oggi, però, si hanno ancora poche certezze sul cast che animerà la stagione 2022/2023, soprattutto sui protagonisti che faranno parte del Trono Over.

Da qualche giorno, però, sul web sta impazzando un Gossip molto interessante su una ragazza che solo pochi mesi fa ha conquistato la maggior parte dei telespettatori con la sua schiettezza. Pare che Federica Aversano sia in lizza per un posto nel parterre femminile della versione senior del dating-show che l'ha fatta conoscere al grande pubblico la scorsa primavera.

La giovane, dunque, potrebbe essere una nuova dama di U&D pronta a sparigliare le carte in tavola e ad innescare dinamiche e litigi soprattutto con i veterani della trasmissione.

Le parole del cavaliere di Uomini e Donne

Il ritorno di Federica a Uomini e Donne, creerebbe un certo scompiglio soprattutto tra due ex fidanzati che prima della pausa estiva sono stati protagonisti assoluti della trasmissione.

In alcune interviste che ha rilasciato prima delle vacanze, Riccardo ha fatto i complimenti ad Aversano sia per il carattere che ha dimostrato di avere che per la sua indiscussa bellezza. Anche Maria De Filippi ha stuzzicato il cavaliere in studio ricordandogli le lusinghe che ha fatto alla giovane partenopea tramite la rivista ufficiale del programma.

Interpellata dai giornalisti sull'eventualità di approfondire una conoscenza con Guarnieri, l'ex corteggiatrice ha detto che non lo esclude perché pensa che il pugliese sia molto affascinante, quindi accetterebbe di uscire con lui.

Novità sulla 'regina' di Uomini e Donne

La frequentazione tra Federica e Riccardo, dunque, potrebbe essere una delle prime dinamiche sulle quali puntare all'inizio della prossima stagione di Uomini e Donne. Questa conoscenza, infatti, secondo il pubblico non lascerebbe Ida indifferente, e quindi si verrebbero a creare "intrighi" e discussioni che per il dating-show sono pane quotidiano.

Anche se la sua storia con Guarnieri è finita ufficialmente prima dell'estate, Platano non è mai riuscita a nascondere la gelosia che prova quando vede il suo ex con un'altra donna: se la persona in questione poi fosse una sua "antagonista", chissà come potrebbe reagire la bresciana.

Tra la parrucchiera ed Aversano, infatti, non c'è simpatia e l'hanno ammesso entrambe in varie interviste. L'ex corteggiatrice, in particolare, ha fatto sapere di provare una sincera antipatia nei confronti della "regina" del programma, e anche per questa ragione accetterebbe di uscire a cena con Riccardo, ovvero per farle un dispetto.

La redazione di U&D, dunque, non dovrebbe lasciarsi sfuggire l'occasione di proporre all'affezionato pubblico un "triangolo amoroso" appassionante e nuovo, un intreccio che potrebbe essere centrale almeno all'inizio dell'edizione 2022/2023.