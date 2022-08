Le nuove anticipazioni di Un posto al sole del mese di settembre 2022 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e, al centro delle trame ci saranno in primis le sorti di Viola e Susanna.

Le due donne, dopo l'attentato messo in piedi da Lello Valsano, desteranno non poche preoccupazioni tra tutti gli abitanti di Palazzo Palladini in trepidante attesa di scoprire cosa è accaduto.

Spazio anche al ritorno in scena di una storica protagonista della soap opera che si riaffaccerà di nuovo a Napoli: trattasi di Adele Picardi.

Anticipazioni di Un posto al sole di settembre: Viola e Susanna potrebbero essere sospese tra vita e morte

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole del prossimo settembre 2022 rivelano che tutto il palazzo sarà in apprensione per le sorti di Viola e Susanna.

La notizia dell'attentato messo in atto dal criminale Lello Valsano finirà per sconvolgere e spiazzare i vari amici e familiari delle due donne, i quali spereranno che tutto possa risolversi per il meglio.

Intanto, però, le anticipazioni della soap opera di fine settembre rivelano che di sicuro Viola non uscirà di scena e non perderà la vita in seguito a questo attentato.

La figlia di Ornella continuerà ad essere presente nelle nuove puntate della soap opera serale di Rai 3, in quanto si ritroverà ai ferri corti con suo marito Eugenio.

Viola in guerra con suo marito: anticipazioni di Un posto al sole di settembre

Gli spoiler di Un posto al sole di settembre rivelano che Viola e suo marito Eugenio si ritroveranno ben presto in guerra: una situazione dettata in primis da quanto accaduto e che potrebbe portare la donna a prendere una decisione del tutto inaspettata sulle sorti del suo matrimonio con Eugenio.

Quale sarà la scelta finale di Viola? Dopo essersi ritrovata in serio pericolo di vita deciderà di troncare con Eugenio Nicotera?

In attesa di scoprirlo, resta da capire anche cosa ne sarà di Susanna: la fidanzata di Niko sarà la vera vittima di questo attentato che potrebbe sconvolgere tutti i protagonisti di Palazzo Palladini?

Il ritorno di Adele: anticipazioni di Un posto al sole del settembre 2022

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole del prossimo settembre 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per un ritorno in scena.

Trattasi di Adele Picardi, interpretata dall'attrice Sara Ricci, la quale si riaffaccerà di nuovo a Napoli dopo un periodo di assenza e c'è da scommettere che il suo ritorno non passerà affatto inosservato e porterà a nuovi intrighi.

Occhi puntati anche su Michele: in queste nuove puntate della soap opera serale di Rai 3, ci sarà l'arrivo di un nuovo personaggio che farà "irruzione" all'interno della vita del giornalista, il quale ormai ha visto naufragare definitivamente la sua storia d'amore con Silvia.

Per Michele è giunto il momento di un nuovo inizio anche dal punto di vista sentimentale? Lo scopriremo da settembre in poi.