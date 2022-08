C'è grande attesa per la nuova stagione di Uomini e donne. Il ritorno sul piccolo schermo del dating show di Maria De Filippi è previsto per lunedì 19 settembre, ma nella giornata di martedì 30 agosto è prevista la prima registrazione della trasmissione. Durante le riprese è previsto il ritorno in studio di alcuni protagonisti del parterre over: Ida, Riccardo, Gemma e Pinuccia. Per quanto riguarda il trono classico, invece, le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che ci saranno quattro tronisti a cercare l'amore in televisione.

Uomini e Donne, prima registrazione il 30 agosto: Ida e Riccardo si rivedono

Ida e Riccardo non si vedono da qualche mese, dopo l'ennesima lite avvenuta nello studio di Uomini e Donne, prima della pausa estiva. Gli ex protagonisti di Temptation Island avevano provato a darsi un'altra chance, uscendo a cena, ma le cose non erano andate come sperato. Di fronte alle telecamere di Canale 5, la coppia aveva spiegato di non avere ritrovato l'intesa di un tempo e non erano riusciti a fare rifiorire il loro amore. Nella giornata di giovedì 25 agosto, Lorenzo Pugnaloni ha rivelato sul suo account Instagram, che la prima registrazione del dating show di Maria De Filippi è prevista per martedì 30 agosto.

In tale occasione, come rivelato precedentemente dal blogger sui social, Ida e Riccardo si rivedranno e potrebbe esserci un confronto al centro studio fra i due ex fidanzati.

Uomini e Donne, 30 agosto: nella prima registrazione Gemma rivede Tina

Nella prima registrazione di Uomini e Donne, che avverrà il 30 agosto, oltre a Ida e Riccardo, anche Gemma tornerà in studio e incontrerà, dopo le vacanze estive, Tina Cipollari.

Come ogni anno, nella prima puntata del dating show, è ipotizzabile che la dama torinese riveli come ha trascorso le ferie e se ha fatto nuove conoscenze. Pertanto, è ipotizzabile che l'opinionista della trasmissione si scontri con Galgani e nelle prime puntate di settembre ci siano i siparietti divertenti fra le due protagoniste del programma di Canale 5.

Uomini e Donne: il ritorno di Pinuccia

Durante le vacanze, l'account ufficiale di Uomini e Donne ha condiviso alcuni filmati con i protagonisti della trasmissione. Fra i video pubblicati sui social, erano presenti anche Pinuccia e Alessandro che, durante l'estate si sono visti in occasione del concerto di Vasco Rossi. Inoltre, nei giorni scorsi, la redazione del programma ha mostrato una clip della dama a Vigevano, paese in cui vive. Pertanto, la dama sarà nuovamente protagonista delle nuove puntate e potrebbero esserci, fin dalla prima registrazione, prevista il 30 agosto, scontri con Tina Cipollari. Per quanto riguarda il trono classico, invece, sono previsti quattro tronisti ma, al momento, non sono trapelati ancora i nomi dei single che cercheranno l'amore nel dating show.