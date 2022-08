Brutte notizie in arrivo per Saniye nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. La donna, infatti, avrà la conferma che Gaffur la tradisce con Seher. Ovviamente sarà infuriato e andrà da Hünkar per farle una proposta che potrebbe cambiare in toto la vita di Seher.

Saniye scopre il tradimento di Gaffur

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Saniye farà una brutta scoperta in merito a suo marito Gaffur. Un giorno la donna si ritroverà a prendere in giro Fadik. La ragazza si arrabbierà parecchio, dicendo a Saniye che invece di prenderla in giro dovrebbe preoccuparsi di suo marito.

Saniye non capirà di cosa stia parlando, allora Fadik gli rivelerà di aver visto Gaffur insieme a Seher nel fienile. La donna sa già che tra il marito e la donna c'è in corso un flirt, ma con questa rivelazione avrà la conferma che la sta tradendo. Allora come una furia andrà da Hünkar e implorerà di licenziare Seher: non può lavorare insieme alla donna che le sta portando via il marito.

Sermin si ritrova senza nemmeno un soldo: diventa una furia contro Hünkar

Sermin, invece, scoprirà che gli Yaman le hanno congelato i conti e si ritroverà senza un soldo. Andrà nella villa e proverà ad attaccare Hünkar, ma i dipendenti riusciranno a fermarla in tempo. Successivamente andrà a cercare Sabahattin in ospedale e gli racconterà tutto quello che è successo.

L'uomo non sarà per niente clemente con la moglie e le dirà che quello che l'è successo è semplicemente ciò che si merita, visto che a lei interessano solo i soldi.

Sermin si ritroverà sola e per affrontare Demir chiederà aiuto al suo acerrimo nemico: Yilmaz. La donna, infatti, sarà preoccupata per un motivo in particolare: oltre ad averle congelato i conti, gli Yaman pretendono indietro da lei una lauta somma di denaro che le hanno prestato.

Yilmaz come aiuterà Sermin a uscire da questo pasticcio?

Sermin chiede a Yilmaz di pagare gli studi di Betül

Yilmaz cercherà di tranquillizzare Sermin e in primis le dirà che gli Yaman non possono pretendere il pagamento di eventuali debiti, a meno che non abbiamo delle prove per dimostrarlo. Per questo motivo, per aiutarla, le metterà a disposizione i suoi avvocati, in maniera tale da consentirle di vincere la sua battaglia in tribunale contro Demir e Hünkar.

Sermin, però, sarà sempre la solita e approfitterà del buon cuore di Yilmaz. Infatti, visto che Demir non provvede più alle spese di Betül a Parigi, gli chiederà se è disposto a pagare gli studi della figlia. La ragazza si trova all'ultimo anno e per Betul sarebbe un peccato se la sua carriera venisse rovinata per dei motivi economici. Yilmaz accetterà la proposta di Sermin?