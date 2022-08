Ennesimo scivolone social per Armando Incarnato: il protagonista di Uomini e donne ha pubblicato su Instagram un video nel quale si mostrava in sella ad una moto mentre raggiungeva i 240 km/h. Visti gli innumerevoli commenti negativi che ha ricevuto per queste immagini, il napoletano ha deciso di limitare la possibilità ai follower di commentare il post.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e Donne

Armando Incarnato non riesce proprio a stare lontano dalle polemiche. Dopo aver etichettato come "falliti" tutti quelli che lo hanno criticato pubblicamente, il cavaliere del Trono Over è tornato al centro dell'attenzione mediatica per un altro discutibile gesto social.

Nelle scorse ore, infatti, il protagonista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram un video nel quale lo si vede sfrecciare in motocicletta alla velocità di 240 km/h. Se il napoletano si è vantato di quello che ha fatto, molti follower si sono immediatamente esposti per contestare la sua scelta di postare un filmato che potrebbe spingere tanti giovani a fare lo stesso, magari incappando in qualche incidente.

Anche se è stato sommerso da commenti negativi, il volto del dating-show non ha rimosso le immagini in questione: per evitare scocciature, l'uomo ha limitato la possibilità di poter scrivere sul suo profilo e comunque non ha risposto a nessuno ed è andato avanti per la propria strada.

La tirata d'orecchie del pubblico di Uomini e Donne

Armando non si è curato troppo delle critiche che gli sono arrivate per il video in moto che ha postato, però basta andare a dare un'occhiata al suo profilo Instagram per rendersi conto che in tantissimi non hanno approvato il suo gesto.

"Sei un cattivo esempio per tutti", "Non vali nulla", "Continua a mostrarti a casa mentre non fai niente come al solito anziché fare il c...

in strada".

E ancora: "Sei un pericolo, ti dovrebbero arrestare".

Un altro utente ha spostato l'attenzione sulle tante madri che hanno perso i loro figli proprio a causa di incidenti in moto, per questo hanno chiesto ad Incarnato di eliminare il filmato per non urtare la loro sensibilità.

"Vergognati", "Sei proprio tonto", hanno aggiunto altri fan sempre sui social network in merito alle immagini de cavaliere di Uomini e Donne che in pochi giorni sono diventati virali.

Attesa per il ritorno a Uomini e Donne

Una persona che stima Armando e che spesso si è esposta per difenderlo dalle critiche, stavolta ha voluto tirargli un po' le orecchie con un commento che non è passato inosservato.

"Non approvo. Cancella questo video perché è diseducativo. Tienilo per te. Chi ti scrive è una motociclista", si legge sul profilo Instagram di Incarnato.

Insomma, il protagonista del Trono Over è riuscito ancora una volta a creare scompiglio sui social network con un solo gesto, cosa che gli capita spesso, soprattutto essendo consapevole di non riscuotere particolare successo tra i telespettatori di Uomini e Donne.

Nonostante questo, la redazione del dating-show continua a puntare sul partenopeo e sulla sua verve: le discussioni che il cavaliere intavola davanti alle telecamere, sono pane quotidiano per le puntate che vanno in onda su Canale 5.

Sono oltre cinque anni che Armando è al centro dell'attenzione mediatica più per i suoi litigi che per le storie d'amore che vive con le dame del parterre.

Salvo colpi di scena, il napoletano dovrebbe partecipare anche all'edizione 2022/2023 del programma di Canale 5, le cui registrazioni cominceranno a fine agosto e poi saranno trasmesse in televisione a partire da lunedì 12 settembre.