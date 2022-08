L’ultima puntata della stagione 2021/2022 di Un posto al sole è andata in onda nella serata di venerdì 12 agosto. Durante il finale della soap opera partenopea, c’è stato un colpo di scena. A tal proposito, Viola e Susanna potrebbero essere rimaste coinvolte in una sparatoria per mano di Lello Valsano. Giuseppe D’Anna, fotografo ufficiale Rai, dopo la messa in onda dell’ultimo episodio prima della pausa estiva, ha commentato quanto accaduto in televisione e ha rivelato un retroscena sulle riprese.

Un posto al sole: Viola e Susanna coinvolte in una sparatoria per mano di Lello Valsano

Giuseppe D’Anna è il fotografo ufficiale di Un posto al sole e, da qualche anno, il professionista condivide con i suoi follower su Instagram alcuni scatti fatti durante le riprese della soap partenopea. Nella serata del 12 agosto, dopo che in televisione era stata trasmessa l’ultima puntata di stagione, Giuseppe ha pubblicato una fotografia degli attori di Viola, Susanna e Lello Valsano, protagonisti della scena finale, con tanto di colpo di scena, prima della pausa estiva. Infatti, Ilenia Lazzarin, Agnese Lorenzini e Gianluca Pugliese hanno interpretato le ultime scene andate in onda su Rai 3 della stagione 2021/2022.

Un posto al sole, retroscena di Giuseppe D’Anna sul finale: gli attori ridono e scherzano sul set

Giuseppe D’Anna ha voluto condividere uno scatto degli attori di Un posto al sole, fatto durante le riprese del finale di stagione. A tal proposito, il fotografo ufficiale della soap ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, in cui ha mostrato gli interpreti di Viola, Susanna e Lello Valsano.

Giuseppe ha inserito una didascalia, affermando: ''Valli a capire gli attori! Un minuto prima ridono e scherzano e un minuto dopo… boom… Vacanza col botto''. Nel dettaglio, D’Anna ha voluto rivelare che, nonostante la scena ad alta tensione e di violenza girata, durante le pause e prima di recitare, gli attori sono molto affiatati sul set.

Infatti, nello scatto condiviso sui social, il fotografo ha immortalato un momento in cui i protagonisti della soap partenopea erano sorridenti.

Un posto al sole, il finale di stagione: Lello Valsano cerca vendetta, Viola e Susanna in pericolo

Il finale di stagione di Un posto al sole, andato in onda nella serata di venerdì 12 agosto ha lasciato col fiato sospeso i telespettatori di Rai 3. A tal proposito, Lello Valsano ha seguito Viola e Susanna, che camminavano insieme vicino all’ufficio di Eugenio Nicotera. Ad un certo punto, il camorrista ha sparato tre colpi con la pistola. Nell’ultima puntata della soap trasmessa sul piccolo schermo prima della pausa estiva, i telespettatori non hanno saputo se qualcuno è stato ferito dalle pallottole di Valsano. A fine agosto, pertanto, si verrà a sapere cosa è accaduto durante gli attimi concitati in cui il criminale ha fatto fuoco per strada.