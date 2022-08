Maurizio Costanzo il 28 agosto compirà 84 anni. Il giornalista ha dichiarato in diverse occasioni che, quando sarà in punto di morte, vorrebbe poter stringere la mano per l'ultima volta alla moglie Maria De Filippi.

La conduttrice, però, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha affermato di non sentirsi così sicura di essere in grado di esaudire il desiderio del marito. De Filippi, infatti, ha rivelato: "Non so se sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l'intreccio di quelle dita".

Maria De Filippi e la paura della morte

Maria De Filippi ha ammesso che la sua più grande paura è quella della morte. Ha sottolineato che non ha mai superato del tutto il trauma della dipartita dei suoi genitori. La conduttrice milanese ha detto: "Ho corazze che però non mi hanno mai resa immune dagli ostacoli e dalle paure vere che la vita con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis, per me, la paura della morte".

Soffermandosi sulla scomparsa del padre, ha raccontato: "Un lutto mai superato. Ci ho messo solo un tappo". Stesso discorso per il decesso della madre: "Ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre. Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti.

È il mio modo per affrontare il futuro".

'Sogno di prendere la vita con più leggerezza'

Maria De Filippi in questi giorni è in vacanza nella sua casa di Ansedonia. In questo periodo di relax ha avuto modo di riflettere su quelli che sono i suoi desideri. A tal proposito, la conduttrice Mediaset ha svelato: "Sogno di prendere la vita con più leggerezza.

Fantastico di essere libera da ciò che io stessa ho costruito".

La padrona di casa di Uomini e Donne vorrebbe sentirsi più libera. Infatti ha rivelato di essere una persona "selvatica, istintiva e vera".

Il chiarimento su La Talpa

Maria De Filippi tornerà in televisione a partire da settembre con quattro programmi: Uomini e Donne, C'è Posta per te, Tu sì que vales e Amici.

Ci sarà poi un'altra trasmissione, La Talpa, che tornerà a far parte del palinsesto autunnale di Mediaset dopo diversi anni di assenza. In merito a questo reality, la presentatrice lombarda ha chiarito che i diritti non sono stati acquistati dalla Fascino (la sua casa di produzione), ma direttamente da Mediaset. De Filippi ha infatti spiegato: "Pier Silvio Berlusconi mi ha semplicemente chiamato per chiedermi di mettere giù delle idee per svecchiare il format".