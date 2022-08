Ballando con le Stelle è pronto a partire ad ottobre su Rai 1. Alla conduzione dello storico dance show ci sarà come sempre Milly Carlucci supportata da Paolo Belli. Confermata in pieno anche la giuria con Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. In questi giorni si sta delineando anche il cast della diciassettesima edizione del programma e non sono mancate le sorprese, come l'annuncio dell'ingresso tra i ballerini della nota cantante Iva Zanicchi.

Tra i vari nomi che stanno girando in queste ore è spuntato anche quello di un volto molto amato dai fan di Un posto al sole.

A quanto pare infatti sarebbe in trattativa per partecipare a Ballando con le stelle anche l'attore Michelangelo Tommaso noto ai fan di Upas per il ruolo di Filippo Sartori.

Michelangelo Tommaso pronto ad approdare a Rai 1

Michelangelo Tommaso potrebbe far parte del cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. L'attore intervistato da Nuovo ha ammesso velatamente l'esistenza di una trattativa con il noto programma. Queste le sue parole: "Ballando? Nulla di certo ma è un’esperienza che mi divertirebbe molto.”

Non sarebbe la prima esperienza per l'attore in un dance show. Michelangelo aveva infatti partecipato assieme alla moglie Samanta Piccinetti alla seconda edizione del programma Dance Dance Dance trasmesso da Fox e Fox Life tra il 2016 e il 2018.

Milly Carlucci e gli attori di Un posto al sole

Milly Carlucci ha un rapporto speciale con i protagonisti di Upas. Maurizio Aiello è stato infatti uno dei protagonisti più amati nella storia dello show. L'attore, che nel daily drama partenopeo interpreta Alberto Palladini, non ha vinto ma ha avuto l'onore di poter dare un nome ad un premio molto particolare.

Il premio Aiello viene infatti dato ancor oggi alla coppia che disputa il maggior numero di spareggi.

Oltre a Maurizio Aiello, vanno ricordati anche Nina Soldano ed Alberto Rossi, rispettivamente Marina Giordano e Michele Saviani in Upas. I due però non parteciparono a Ballando con le stelle ma bensì a Notti sul ghiaccio, una sorta di spin off del programma originale, ma dedicato al pattinaggio.

In lizza Iva Zanicchi e due attori de Il paradiso delle signore

Al momento a parte Iva Zanicchi, la cui partecipazione dovrebbe essere certa, non ci sono altre conferme ufficiali. Tra le trattative in corso più suggestive ci sarebbe quella che porta a Gabriel Garko, mentre sembrerebbe definitivamente tramontata l'ipotesi di vedere Caterina Balivo tra i concorrenti.

Direttamente dal mondo delle soap ci sarebbero in arrivo anche gli attori Emanuel Caserio e Francesca Del Fa protagonisti de Il Paradiso delle signore.