Con la puntata andata in onda venerdì 12, si è chiusa la 26^ stagione di Un posto al sole. Il daily drama partenopeo si congeda dai suoi spettatori e fissa l'appuntamento con i nuovissimi episodi per lunedì 29 agosto.

Upas ripartirà esattamente dal punto esatto in cui si è fermato, mostrando quello che è accaduto nelle ultime emozionanti sequenze. La season finale è stata infatti caratterizzata da un clamoroso cliffhanger che ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso con Lello Valsano che ha sparato tre colpi contro Viola e Susanna.

La teoria sulla morte di Susanna

Lello (Gianluca Pugliese) ha seguito Viola (Ilenia Lazzarin) e Susanna (Agnese Lorenzini) e, dopo aver preso la mira, ha sparato tre colpi ad altezza d'uomo a brevissima distanza. Per quanto non sia stato mostrato l'epilogo di questa drammatica sequenza, le dinamiche risultano fin troppo chiare. Il giovane camorrista dopo aver sparato accenna anche un sorriso di soddisfazione, a riprova che abbia quindi colpito qualcuno, già ma chi?

Uno spoiler, rivelato accidentalmente da Patrizio Rispo, ha confermato che Eugenio (Paolo Romano), Antonio e Viola stanno bene e questo quindi non fa che alimentare la teoria che vedrebbe Susanna colpita a morte accidentalmente. Tale ipotesi si incastrerebbe alla perfezione con le anticipazioni che confermano che questa trama coinvolgerà più personaggi emotivamente.

Un posto al sole, anticipazioni settembre: Viola è viva ma si allontanerà da Eugenio

Nelle prossime puntate si assisterà ad una crisi sentimentale tra Viola ed Eugenio, c'è inoltre la conferma che anche il piccolo Antonio starà bene. Questo accerta che non ci saranno conseguenze dirette per la famiglia Nicotera-Bruni, ma anche che quello che è accaduto influenzerà pesantemente la vita dei due protagonisti.

Un grave ferimento o la morte di Susanna giustificherebbe tale crisi riportando alla luce insicurezze e paure che hanno caratterizzato la coppia, negli ultimi tempi. In particolare Viola non ha mai approvato a pieno il lavoro del marito, mentre quest'ultimo potrebbe sottolineare come le scelte della moglie e di Raf abbiano portato a conseguenze così devastanti.

Il destino di Niko e il ritorno di Adele

Un evento come la morte di Susanna avrebbe un peso molto forte su più personaggi. La scena in ospedale con Eugenio, Angela, Raffaele e Viola assumerebbe un senso così come il ritorno di Adele. Finora infatti il pensiero comune era che la donna potesse tornare per il matrimonio della figlia, ma le cose potrebbero andare in modo molto diverso. La donna infatti verrebbe per assistere sua figlia o peggio per partecipare al suo funerale. Quanto a Niko il ragazzo si troverebbe ad elaborare un lutto e questo nel tempo potrebbe portarlo a riavvicinarsi a Manuela.