C'è grande attesa per l'inizio della nuova stagione di Un posto al sole che partirà lunedì 29 agosto alle ore 20:50. In questi giorni stanno spuntando molte teorie in merito al finale di stagione che ha visto Lello sparare tre colpi di pistola contro Viola e Susanna. In particolare si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui potrebbe esserci un tragico epilogo per la "futura sposa" di Niko.

In attesa di scoprire cosa accadrà realmente nei nuovi episodi, assumono un valore molto particolare le dichiarazioni di Miriam Candurro. L'attrice, solitamente molto schiva quando si tratta di parlare di spoiler, ha confermato l'arrivo di un evento che stravolgerà la vita di diversi protagonisti di Upas.

L'attrice di Serena è sposata e ha due figli

L'attrice che interpreta Serena Cirillo ha da poco rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv, nella quale ha parlato dei suoi affetti familiari e della sua esperienza ad Un posto al sole. Miriam Candurro nella vita reale è sposata con l'avvocato Mauro Tornincasa e ha due figli, Vittoria e Fabrizio, mentre in Upas è la moglie di moglie di Filippo Sartori e la mamma di Irene ed Elisabetta.

In merito al suo esordio nel daily drama partenopeo ha rivelato un dettaglio molto curioso, queste le sue parole: "Quando sono stata scelta per interpretare Serena Cirillo, ero consapevole di entrare a far parte di un grande progetto, ma non avrei mai immaginato di rimanere così tanto tempo.

Gli ultimi dieci anni sono passati in un lampo".

Miriam Candurro: 'Serena e gli altri, travolti da un evento impensabile'

L'attrice che interpreta Serena difficilmente parla del futuro della soap eppure in questa occasione ha rilasciato una dichiarazione molto interessante.

Interpellata in merito al colpo di scena avvenuto nell'ultima puntata della stagione, Miriam ha così risposto: "Serena e gli altri personaggi di Un posto al sole sono stati travolti da un evento impensabile, che li lascia con una spada di Damocle sulla loro testa".

Poi ha aggiunto: "Per scoprire il loro destino, si dovrà attendere il 29 agosto".

La teoria sulla morte di Susanna e sul ritorno di Manuela con Niko

In questi giorni sui media specializzati si è parlato di un evento clamoroso che avrebbe cambiato il corso delle vicende di più personaggi. Considerato che Viola starà bene, molti hanno ipotizzato la morte di Susanna (Agnese Lorenzini).

Rimanendo nell'ambito del personaggio di Serena, la eventuale dipartita dell'avvocatessa aprirebbe la strada a un ritorno di fiamma tra Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante), anche se le modalità drammatiche in cui ciò potrebbe avvenire risultano molto diverse da quanto poteva sembrare fino a pochi giorni fa.