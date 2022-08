Manca sempre meno all'inizio delle registrazioni dell'edizione 2022/2023 di Uomini e donne. A breve, dunque, sarà svelato il cast che animerà le puntate della nuova stagione del dating-show, quella che tornerà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 19 settembre. Stando alle indiscrezioni che sono circolate in queste settimane, non dovrebbero esserci grandi sorprese nel parterre del Trono Over: si ripartirà dagli ex Ida e Riccardo e dagli "amici speciali" Pinuccia e Alessandro.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

I protagonisti che animeranno la nuova edizione di Uomini e Donne, sono pronti a tornare: dopo oltre tre mesi di stop, gli studi Elios stanno per riaprire i battenti e per riaccogliere il cast 2022/2023 del dating-show.

In base alle informazioni che sono trapelate nel corso dell'estate, si può affermare che quasi tutti i veterani del Trono Over sarebbero stati riconfermati per le puntate che saranno mandate in onda a partire da metà settembre.

Il parterre della versione senior del programma di Maria De Filippi, dunque, dovrebbe essere composto da: Ida Platano, Gemma Galgani, Armando Incarnato, Pinuccia Della Giovanna, Alessandro Rausa, Riccardo Guarnieri e Biagio Di Maro.

Gli ultimi due non sarebbero certi al 100%, ma è difficile pensare che la redazione scelga di rinunciare a un protagonista assoluto come il cavaliere pugliese, che da anni contribuisce al successo di ascolti della trasmissione.

Confronti e liti al rientro a Uomini e Donne

Tra i temi che potrebbero essere affrontati nel corso dei primi appuntamenti della nuova edizione di Uomini e Donne, spiccano i confronti e i possibili scontri tra i veterani del cast.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che al rientro dalle vacanze Ida e Riccardo potrebbero essere messi uno di fronte all'altra per dare vita a un chiarimento che nella stagione precedente non è mai avvenuto.

I due ex non hanno trovato l'amore in estate, quindi è molto probabile che saranno ancora al centro delle dinamiche del Trono Over.

Anche Pinuccia e Alessandro dovrebbero essere di nuovo protagonisti delle registrazioni del dating-show: nei mesi scorsi, infatti, i due sono stati paparazzati insieme al concerto di Vasco Rossi, segno che la loro frequentazione è andata avanti anche lontano dalle telecamere.

La scelta dei tronisti di Uomini e Donne

Le dame e i cavalieri del parterre 2022/2023 di Uomini e Donne, però, potrebbero essere determinanti anche per un altro motivo legato alla nuova edizione e al suo meccanismo di selezione dei personaggi.

Si vocifera che uno dei quattro tronisti (due ragazzi e due ragazze) possa essere scelto dai senior del cast, che sarebbero chiamati a esprimere una preferenza tra due candidati che si sono fatti notare ai provini e che convincono in egual modo i collaboratori di Maria De Filippi.

I protagonisti del prossimo Trono Classico, comunque, dovrebbero essere tutti e quattro volti sconosciuti al pubblico a casa: gli addetti ai lavori avrebbero deciso di accantonare l'usanza di mettere sul trono ex corteggiatori o single di Temptation Island per tornare alle origini.

Gli opinionisti della stagione, inoltre, saranno i tre che da anni contribuiscono al successo del programma Mediaset: confermatissimi Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Le registrazioni di U&D inizieranno a fine mese (si parla di martedì 30 agosto e mercoledì 31 come date possibili), ma la loro messa in onda su Canale 5 non avverrà prima di lunedì 19 settembre.