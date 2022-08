La messa in onda di Un posto al sole riprenderà, dopo la pausa estiva, da lunedì 29 agosto. Dopo la puntata andata in onda venerdì 12 agosto, la trama è rimasta in sospeso: cosa ne sarà di Viola e Susanna dopo la sparatoria scatenata da Lello Valsano? Al momento, secondo le anticipazioni delle puntate dal 29 agosto al 2 settembre, non c'è una chiara risposta, ma Franco e Damiano saranno determinati a trovare il nascondiglio del pericoloso killer,

Palazzo Palladini nel panico

In base alle anticipazioni di Un posto al sole, delle puntate in onda dal 29 agosto al 2 settembre, il destino di Viola e Susanna è ancora avvolto totalmente nel mistero.

Non si sa se le due hanno avuto delle ripercussioni dopo i colpi di arma da fuoco sparati da Lello Valsano e soprattutto non si sa se Susanna sia realmente morta, cosa che i tanti seguaci della soap sospettano da diverse settimane.

A ogni modo l'intero Palazzo Palladini vivrà nel panico più totale e tutte le famiglie rimarranno sconvolte dall'evento. L'ansia prenderà il sopravento e la preoccupazione predominerà negli animi dei condomini. Anche Silvia rientrerà al Vulcano e Rossella la metterà subito al corrente di ciò che è successo a Viola e Susanna. La donna avrà anche modo di ascoltare i racconti di Diego sulla vicenda e rimarrà a dir poco sconvolta da ciò che è accaduto e dall'incubo che hanno vissuto le persone a lei più care.

Le indagini di Franco

Chi non si darà per vinto sarà Franco, che a tutti i costi vorrà trovare tra i suoi contatti alcuni indizi che possano condurlo a Lello Vlasano e per farlo chiederà aiuto anche a suo figlio Nunzio. Il percorso, però non sarà per niente facile, in quanto un'altra persona avrà lo stesso obiettivo di Franco, e per tale ragione proverà a mettergli i bastoni tra le ruote.

Così Franco deciderà di ricorrere all'aiuto di una persona inaspettata.

Infatti Franco e Damiano saranno determinati a trovare Lello Valsano e il suo nascondiglio.

Niko e la decisione clamorosa da prendere

Niko, invece, avrà dei problemi molto importanti da affrontare, infatti si ritroverà a dover fare una scelta abbastanza clamorosa.

Il ragazzo avrà a che fare anche con Manuela, infatti la giovane rischierà di perderlo a causa dei suoi recenti atteggiamenti abbastanza discutibili.

Nel mentre Serena e Filippo decideranno di lasciare Maratea per fare rientro a Napoli, però non potranno immaginare che ad attenderli ci sarà un'inaspettata sorpresa.

Speranza, invece, scoprirà che le sue intuizioni sulla salute delle bufale in realtà sono veritiere, nonostante ciò il padre non le darà le giuste attenzioni e ovviamente non potrà far altro che rendersene conto.