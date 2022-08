Dopo la separazione, l'ex coppia continua a trascorrere le vacanze separatamente. Ilary Blasi insieme alla figlia ha deciso di effettuare un altro viaggio, ma per il momento ha preferito mantenere top secret il luogo di vacanza. Al contrario, Francesco Totti ha preferito rimanere a Sabaudia nonostante sia presente anche la sua presunta fiamma.

Ilary in viaggio con la figlia

La fine del matrimonio tra Totti e Blasi è arrivata come un fulmine a ciel sereno: la coppia ha deciso di dirsi addio dopo 20 anni d'amore. Da quel momento i rapporti tra i due ex coniugi si sarebbero interrotti in modo piuttosto brusco.

La conduttrice dell'Isola dei Famosi, archiviati gli impegni di lavoro, è partita per un viaggio in Africa. Al ritorno, la 41enne si è dedicata qualche giorno di relax a Sabaudia nella villa di famiglia. Dopo aver lasciato casa all'ex marito, Ilary ha avuto la possibilità di riabbracciare la nonna a Frontone. Ma non è finita qui, perché la presentatrice si è regalata una vacanza in solitaria sulle Dolomite.

In questi giorni, Ilary Blasi è partita con la figlia minore Isabel. La diretta interessata ha postato alcune foto, ma ha preferito non rivelare il luogo della vacanza. Stando alle informazioni in possesso degli addetti ai lavori, si tratterebbe di una località di villeggiatura molto noto con un mare cristallino.

Il 'Pupone' rimane nella cittadina laziale

Al contrario dell'ex moglie, Francesco Totti ha deciso di trascorrere le vacanze a Sabaudia. In un primo momento si era mormorato che l'ex capito della Roma cambiasse destinazione, a causa dei pettegolezzi di Gossip: poco distante da Sabaudia, infatti, si trova Noemi Bocchi.

In un secondo momento, però, l'ex calciatore ha deciso non cambiare meta.

Totti continuerebbe a frequentare in gran segreto la sua nuova presunta fiamma. Fino ad oggi, però, la coppia non si sarebbe fatta pizzicare dai paparazzi.

I motivi della rottura

Il matrimonio da favola tra Totti e Blasi si è concluso con un comunicato stampa separato. Stando ai rumor, l'ex calciatore della Roma avrebbe conosciuto Noemi Bocchi in un torneo di padel lo scorso anno ad agosto.

Da quel momento, i due sarebbero diventati inseparabili. In un primo momento, Blasi avrebbe chiesto spiegazioni all'ex marito e avrebbe deciso di fidarsi della sua versione dei fatti. Grazie all'aiuto di un investigatore privato, però, la 41enne sarebbe venuta a conoscenza del tradimento del marito. Per questo motivo che intervistata a Verissimo, Blasi aveva smentito di essere in crisi con l'ex sportivo.

In seguito alla diffusione del comunicato d'addio, i due ex coniugi non hanno più proferito alcuna parola sul loro status sentimentale.